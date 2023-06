Addio agli aloni dei vasi sul pavimento, ecco come disfarsene: basta un ingrediente

By

Come rimuovere gli aloni dei vasi sul pavimento in maniera semplice e veloce, utilizzando un solo ingrediente.

Gli aloni possono essere davvero fastidiosi, soprattutto se compaiono su piastrelle piuttosto delicate e difficili da trattare.

Un problema molto comune

Con l’arrivo della bella stagione, i nostri balconi e terrazzi tornano a colorarsi con tante piante fiorite. Il modo migliore per curare le piante e quello di disporle in vasi realizzati in plastica o terracotta. Molto spesso, nonostante vengono adoperati i sottovasi, può capitare che si formino degli aloni.

Ciò accade principalmente nelle piante che hanno un processo di trasporto dell’acqua chiamato traspirazione. Durante la traspirazione, le piante assorbono acqua attraverso le radici e la trasportano verso le foglie attraverso il sistema vascolare.

Le foglie poi rilasciano l’acqua sotto forma di vapore attraverso dei piccoli pori chiamati stomi. Questo processo aiuta la pianta a raffreddarsi e a trasportare nutrienti e sostanze chimiche essenziali in tutto il suo corpo.

Tuttavia, a volte l’assorbimento di acqua da parte delle radici supera la capacità di traspirazione delle foglie, e l’acqua in eccesso viene espulsa dai tessuti della pianta.

In questo modo, l’acqua ricca di nutrienti, sali minerali e altre sostanze chimiche viene espulsa dai vasi delle piante e può formare gocce o macchie sugli oggetti circostanti, anche sul fondo del vaso, che inevitabilmente lascerà il suo alone sul pavimento.

Anche se l’alone può sembrare particolarmente difficile da rimuovere, soprattutto su pavimenti delicati, in realtà basta un ingrediente naturale che possiamo trovare facilmente nelle nostre cucine. Vediamo quale.

Come rimuovere gli aloni dei vasi sul pavimento

L’ingrediente portentoso che ti aiuterà a rimuovere gli aloni causati dai vasi sul tuo balcone è il bicarbonato di sodio. Si tratta di un ingrediente utilizzato non soltanto in svariate preparazioni ma anche per le pulizie.

Per utilizzarlo sugli aloni, sarà necessario realizzare una pasta di bicarbonato. Questa pasta, con il suo potere abrasivo, si rivelerà perfetta per rimuovere la macchia.

Per prepararla sarà necessario utilizzare un cucchiaio di bicarbonato a cui aggiungere un paio di gocce di acqua. A questo punto, il bicarbonato dovrebbe aver assunto l’aspetto di una pasta abrasiva.

A questo punto, ti servirà una spugna con cui diffondere il bicarbonato. Mettendo la pasta sulla spugna e strofinandola sulla superficie coinvolta dall’alone, piano piano la vedrai sparire completamente.

Il passo successivo è quello di sciacquare con abbondante acqua. L’alone sarà soltanto un ricordo.

Questo metodo è utile anche se il pavimento del tuo balcone è realizzato con mattonelle porose o particolarmente delicate. In ogni caso, sarebbe meglio provare il metodo prima su una piccola porzione di pavimento.

Se la pasta di bicarbonato non dovesse aver fatto effetto, puoi provare con il Sapone di Marsiglia, dall’ottimo potere sbiancante.