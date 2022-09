Flavio Insinna, la famiglia finalmente si allarga: presto saranno in 3 | FOTO

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati d’Italia e il suo pubblico è stato molto felice di sapere che ha deciso di allargare la famiglia. Una piccola femminuccia è entrata nella sua vita… ecco la foto!

Uno dei conduttori più brillanti e carismatici della televisione italiana è di sicuro Flavio Insinna, che ha condotto nella sua carriera numerose trasmissioni, tra cui Affari Tuoi, L’Eredità e tante altre.

Nella sua vita, inoltre, ha deciso di impegnarsi molto a favore delle campagne per i nostri amici a quattro zampe, che adora e protegge. Flavio, infatti, ha deciso di accogliere in casa una nuova arrivata, ecco chi è!

È una femmina l’ultima arrivata di casa Insinna: si chiama Lola

Nato come attore di teatro, che ha studiato con il grande Gigi Proietti, Flavio Insinna negli anni si è affermato come uno dei conduttori più richiesti della nostra televisione.

Insinna è molto amato dal grande pubblico, grazie alla sua genuinità e simpatia, che si riflette anche in alcuni ruoli interpretati in fiction come Don Matteo.

Ma non tutti sanno che Flavio ha una grande passione per gli animali, in particolare per i cani che sostiene anche con campagne anti abbandono.

Spesso Flavio Insinna invita il suo pubblico ad adottare piccoli amici a quattro zampe, proprio come fa lui insieme alla sua compagna Adriana Riccio.

L’ultima arrivata è proprio una cagnolina di nome Lola, adottata in Abruzzo, una femminuccia che ha illuminato la loro vita.

All’epoca pesava solo 8kg e ha riempito la vita di tutta la famiglia, compresa quella degli altri suoi amici animali: il cane Flò e la gatta Fortunella, che ha approvato il nuovo arrivo.

Flavio e Adriana non hanno figli, ma in compenso illuminano le loro giornate con il loro amici animali, che fanno parte del loro bellissimo mondo.

Flavio Insinna e la compagna Adriana: “Mi illumina la vita”

Flavio Insinna dal 2018 ha una relazione con Adriana Riccio, conosciuta durante la trasmissione Affari Tuoi dove lei ha partecipato come concorrente.

Il loro è stato un amore a prima vista e da 5 anni, ormai, vivono insieme una storia davvero bellissima.

Il conduttore non ama spesso parlare della sua vita privata, ma qualche tempo fa durante un’intervista a Oggi si è lasciato andare, parlando della sua amata Adriana.

Per lui, la sua compagna è davvero un raggio di sole che illumina le sue giornate, una donna che gli ha fatto ritrovare una grande serenità: “Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta”.

Inoltre, Insinna ha raccontato la scelta di non avere figli che è stata ben ponderata dal conduttore.

Flavio non ha voluto bambini per via del suo lavoro, che lo porta spesso lontano da casa. Essendo cresciuto in una famiglia molto presente, non ha voluto che i suoi possibili figli vivessero con l’assenza del padre: “Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una “monca”. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.