Fisco, scattano 179 adempimenti: l’elenco completo

Durante l’estate erano state messe in standby tutte le tasse, ma da oggi si riparte con ogni adempimento da versare.

Sono 179 gli adempimenti, tra cui 168 versamenti tra Inps, Iva e Irpef, tutte tasse da pagare entro oggi, 22 agosto.

Il rientro dopo la pausa estiva

La stagione estiva per i contribuenti è ormai giunta al termine. L’Agenzia delle Entrate oggi è pronta ad accogliere tutte quelle tasse che aveva messo in pausa proprio nel periodo più caldo dell’anno.

Tra i tanti obblighi non manca il pagamento del saldo e dell’acconto dell’Irpef per coloro che hanno saltato la tassa del 30 giugno. Inoltre i contribuenti saranno costretti anche a versare l’imposta di reddito di persone fisiche per il 2021 mentre si dovrà pensare anche al primo acconto per il 2022 in cui sono stati aggiunti gli interessi dello 0,40% per coloro che hanno effettuato il pagamento con largo ritardo.

Gli altri adempimenti sono inerenti all’IVA e all’INPS, ossia quei classici appuntamenti periodici a cui si affianca anche l’esterometro del secondo trimestre del 2022 insieme all’esonero per il pagamento del canone RAI per tutti i pensionati che possiedono un reddito che non superi gli 8000 euro.

Le scadenze di pagamenti ripresi dopo la pausa estiva

Un lungo elenco comprende ben 179 voci di numerosi adempimenti che i contribuenti si trovano a pagare dopo la pausa estiva. Tra questi troviamo:

20 adempimenti per le addizionali;

8 per l’Irpef;

4 per quanto riguarda la cedolare secca;

1 per l’imposta di bollo;

6 per quanto riguarda l’Ires;

6 per quanto riguarda l’Irap;

20 adempimenti per l’IVA;

37 le scadenze che vengono segnalate sotto la categoria “altro”;

30 adempimenti inerenti alle imposte sostitutive.

Inoltre il 22 agosto è anche l’ultimo giorno utile per procedere al versamento dell’IVA dello scorso mese, ossia quello di luglio. Inoltre è questo anche l’ultimo giorno in cui è possibile pagare l’esterometro inerente alla trasmissione di dati riguardanti la cessione di beni e di tutte le prestazioni di servizio verso e da soggetti che non si trovino nel territorio italiano.

Il 22 agosto è anche l’ultimo giorno per riuscire ad ottenere l’esenzione del canone RAI, che può essere fatto solo da coloro che hanno superato i 75 anni di età e che non vanno oltre un reddito di € 8000.

In cosa consistono gli adempimenti IRPEF

Analizzando in particolar modo gli adempimenti IRPEF, 8 in tutto, è importante sapere che questi fanno riferimento a:

saldo 2021 e versamento del primo acconto del 2022;

e del primo acconto del 2022; acconto su coloro che possiedono una tassazione separata che viene indicata all’interno della dichiarazione.

Per coloro che invece non possiedono nessuna partita IVA, le rate dell’irpef che dovranno essere pagate sono inerenti:

al saldo del 2021 e al primo acconto del 2022;

e al primo acconto del 2022; al versamento della seconda rata inerente a coloro che hanno una tassazione separata che indicano all’interno della dichiarazione:

inerente a coloro che hanno una tassazione separata che indicano all’interno della dichiarazione: versamento del saldo 2021 e della seconda rata d’acconto IRPEF del 2022.

Situazione analoga per coloro che possiedono partita IVA i quali hanno diversi adempimenti con scadenza del 22 agosto, ossia:

terza rata dell’acconto IRPEF ;

; seconda rata acconto IRPEF del 2022 e saldo del 2021 con un aumento dello 0,40% per coloro che effettuano il pagamento della rata di giugno in ritardo.

I pagamenti addizionali

Tra le varie tasse con scadenza 22 agosto è possibile trovare anche quelle “addizionali”. Stiamo parlando di tasse come: