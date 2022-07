Firmino vicino alla Juventus!

By

La Juventus ha individuato in Roberto Firmino il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco, i bianconeri sono in trattativa avanzata con il Liverpool e sperano di chiudere già nelle prossime ore versando una cifra vicina ai 23 milioni di euro.



Sfumata ormai definitivamente l’opzione Alvaro Morata, Maurizio Arrivabene ha bussato alla porta del Liverpool per provare il colpo Roberto Firmino.

Il brasiliano, con l’arrivo di Darwin Nunez a Liverpool, è ormai fuori dagli schemi tattici di Jurgen Klopp che sarebbe disposto a salutarlo per permettere alla società di rinforzare il centrocampo.

Il classe ’91 è un attaccante moderno in grado di fare reparto da solo e di arretrare la propria posizione per rifinire la manovra grazie alla sua grande tecnica.

Nel 4-3-3 di Allegri il brasiliano potrebbe ricoprire tutti i ruoli dell’attacco andando a rinforzare enormemente una rosa che sta diventando sempre più competitiva per lo scudetto.

Roberto Firmino, la Juve punta il brasiliano!

Una trattativa lampo quella della Juventus che ha deciso di puntare tutto sul centravanti brasiliano per rinforzare il proprio reparto offensivo con Dusan Vlahovic e Moise Kean.

Il classe ’91 è un talento assoluto che aiuterebbe la squadra bianconera non soltanto nella finalizzazione ma soprattutto nella costruzione, Firmino infatti è un regista offensivo a tutti gli effetti con grande visione di gioco e qualità tecnica.

Dovesse concretizzarsi ufficialmente nelle prossime ore la Juventus metterebbe a segno un colpo importantissimo dando un ulteriore segnale di forza ad un campionato in cui i bianconeri partiranno sicuramente come candidati assoluti alla vittoria finale.

Nei prossimi giorni la Juventus presenterà un’offerta ufficiale al Liverpool di circa 20 milioni di euro, proponendo al calciatore un contratto triennale a circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra importante per un attaccante molto stimato dall’allenatore toscano.

Maurizio Arrivabene inoltre sta continuano a lavorare sul mercato per cercare di chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Leandro Paredes, priorità assoluto della dirigenza dopo l’infortunio che ha recentemente colpito Paul Pogba.

L’amichevole contro il Barcellona ha entusiasmato i tifosi bianconeri che hanno finalmente rivisto una grande Juventus in grado di mettere in grande difficoltà una delle migliori squadre d’Europa.

A meno di un mese dall’inizio ufficiale del campionato Allegri ha le idee chiare, la sua rosa ha l’obbligo di lottare per il campionato e l’obiettivo di tornare a disputare i quarti di finale di Champions League, traguardo che manca da quattro stagioni ai bianconeri.