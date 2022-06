Fiori, NON posizionarli in questo lato del giardino: si bruciano tutti i petali | Orto distrutto

I fiori e le piante soffrono per le alte temperature per il caldo estivo, per proteggerle dobbiamo seguire alcune semplici regole.

Proprio come i temporali, le gelate e le basse temperature in inverno, anche le piante che sopportano il sole diretto in estate possono essere danneggiate e soffrire.

Fiori, come curare il nostro giardino

Le piante da esterno in estate soprattutto in climi caldi come il Mediterraneo, possono essere un vero problema a causa delle alte temperature. In particolare per i fiori nei vasi, dove l’acqua evapora più rapidamente.

Irrigazione a goccia nei vasi di fiori

Nel nostro clima, e soprattutto per i fiori i vaso, è essenziale avere un sistema di irrigazione automatica che possa essere programmato fino a tre volte al giorno per mantenere fresco il substrato e le piante. L’irrigazione a goccia consente di irrigare in modo molto più efficiente e controllato e, naturalmente, di adattarla alle esigenze delle piante in base alla stagione. Perché le uniche piante che possono resistere alle alte temperature senza irrigazione automatica sono le piante grasse. In mancanza di un irrigatore automatico considerate che il momento più fresco della giornata è particolarmente favorevole per l’annaffiatura delle piante, quindi la mattina presto e la sera, non appena il sole è tramontato. Non è opportuno irrigare le piante nelle ore più calde del giorno, in quanto l’acqua non riuscirebbe ad arrivare nel substrato e di conseguenza nelle radici.