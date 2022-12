Fiori di arancio a casa Hunziker? Proprio lui avrebbe fatto la proposta: lo scoop

Casa Hunziker, fiori di arancio in arrivo? Proprio lui avrebbe fatto la proposta a lei. Ecco lo scoop che lascia tutti di stucco. Fan al settimo cielo per lei.

La famiglia Hunziker è una delle più chiacchierate d’Italia e del mondo. La sua capostipite, Michelle, conosciuta nella nostra nazione ma anche all’estero, continua a far parlare di sé più per la sua vita sentimentale che per il suo talento e i suoi successi professionali.

Per il momento, non l’abbiamo ancora vista in tv ma il 2023 si prospetta per lei sicuramente un anno straordinario. Si parla di nuovi progetti lavorativi che la vedranno come showgirl in innovative trasmissioni presto in onda su Mediaset.

Intanto però, i tabloid puntano i riflettori su di lei per scovare segreti e indiscrezioni circa il suo privato. Le belle notizie che riguardano Michelle in realtà coinvolgono sempre, direttamente o indirettamente, anche la sua famiglia.

Ecco l’ultimo scoop che lascia tutti senza parole: lui avrebbe fatto la proposta di matrimonio a lei. Arrivano i fiori di arancio in casa Hunziker? Spunta anche una fotografia che sembra spazzare via ogni dubbio. I fan al settimo cielo per lei.

La foto che sorprende: lei ha ricevuto la proposta?

Che meravigliosa notizia direttamente da casa Hunziker: pare proprio che lui l’abbia chiesta in sposa! Non stiamo parlando di Michelle Hunziker, chiaramente, il cui cuore pare essere ancora single ma di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Solo qualche mese fa, più precisamente a settembre, la primogenita di Eros e Michelle ha annunciato, con un divertente video pubblicato su Instagram, la sua gravidanza. A marzo, la bella figlia d’arte diventerà mamma e il suo compagno invece papà.

Si tratta del primo figlio per questa bella coppia che sta insieme da ormai cinque anni. Sebbene Aurora e Goffredo convivano e il loro amore procede a gonfie vele, fino ad ora mai era uscita fuori la parola nozze. Pare però che in occasione del natale, la figlia di Michelle abbia ricevuto un regalo speciale sotto l’albero: ha trovato un anello?

Il dettaglio non è sfuggito ai più attenti. Sbuca fuori una foto che spazza via tutti i dubbi. Alla vigilia di Natale, Aurora, sempre super social, si è mostrata bellissima in alcuni scatti mentre si prepara per prendere parte al cenone insieme a Goffredo Cerza e ai genitori di lui.

In mood Mercoledì Addams che sta spopolando, con un lungo vestito nero e attillato che mette in evidenza il pancione che cresce giorno dopo giorno sempre di più, tutti hanno notato qualcosa e non si tratta della pancia.

Al dito della figlia d’arte spunta un bel brillante, un anello che sembra proprio quello di fidanzamento. Goffredo Cerza ha forse fatto la proposta di matrimonio ad Aurora Ramazzotti?

Presto i fan della coppia riceveranno delle liete notizie? Per il momento, anche se la voce di una proposta di matrimonio sta girando prepotente sui social, i diretti interessati non hanno commentato né parlato al riguardo.

Ma lo sappiamo, Aurora ha bisogno dei suoi tempi prima di raccontare pubblicamente del suo privato più intimo e segreto. Nel frattempo, la figlia di Eros e Michelle si gode la gravidanza che procede alla grande e l’amore del suo compagno e dei suoi genitori.

Aurora e Michelle sono sorelle più che figlia e madre. Tra di loro c’è un rapporto speciale che con l’annuncio della gravidanza di Aurora è diventato ancora più forte e solido.

Dunque, per ora nessuna conferma ma l’anello luccicante al dito della Ramazzotti junior sicuramente ha attirato l’attenzione di tutti. I fan attendono con ansia anche l’annuncio dei fiori di arancio.