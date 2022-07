Fiorentina, ecco Luka Jovic!

La Fiorentina accoglie Luka Jovic, l’attaccante serbo è da poco arrivato a Firenze e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito per poi legarsi al club viola con un contratto biennale ed opzione per il rinnovo.



Tanto entusiasmo tra i tifosi gigliati che, in mattinata, si sono recati all’aeroporto “Peretola” per accogliere il centravanti classe ’97 Luka Jovic, nuova rinforzo della rosa di Vincenzo Italiano.

L’attaccante arriva a Firenze a titolo definitivo dopo due stagioni difficile a Madrid dove è stato impiegato poco non riuscendo mai ad ambientarsi nel club campione d’Europa in carica, per lui ora l’occasione del riscatto!

Jovic è a Firenze!

Arrivano direttamente dai profili social della Fiorentina le prime immagini di Luka Jovic in Italia, il serbo sta sostenendo ora le visite mediche ed in serata metterà la firma su un contratto biennale ed opzione per il terzo, i viola hanno finalmente l’erede di Dusan Vlahovic!



Dopo una stagione da protagonista, la Viola è pronta per il salto di qualità definitivo: Luka Jovic è il rinforzo ideale per una squadra che, con il grande lavoro di Vincenzo Italiano, è in netta crescita e quest’anno disputerà la Conference League.

Con il dolorosissimo addio di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio la Fiorentina ha finalmente un attaccante importante, forte fisicamente ma anche veloce, adatto alle verticalizzazioni cercate ed amate dal mister Vincenzo Italiano.

Jovic arriva a Firenze con tanto entusiasmo e alla ricerca di riscatto dopo le complicate stagioni con la maglia del Real Madrid, in cui ha vinto tanto ma non è riuscito quasi mai a conquistarsi una maglia da titolare vanificando tutto il talento che aveva convinto i Galacticos ad investire su di lui versando nelle casse dell’Eintracht Francoforte una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

A Vincenzo Italiano ora il compito di esaltare le evidenti qualità di questo ragazzo che arriva nel nostro campionato con tante ambizioni e con la voglia di tornare nell’élite del calcio europeo.

L’impatto di Jovic sarà importante non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto per la personalità che il serbo sarà in grado di trasmettere ai suoi nuovi compagni in una stagione fondamentale per i sogni dei Viola.

Dopo tanti anni infatti la Fiorentina tornerà a disputare una coppa Europea e l’ingresso del serbo nella rosa aumenta sensibilmente la fiducia in una squadra che sogna di giocarsi una Conference League da protagonista