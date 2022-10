Fino a 400€ euro in più sull’assegno per questi pensionati: a chi saranno destinati

Oggi la maggior parte di noi non riesce più ad arrivare a fine mese o a mettere qualche soldo da parte, anche solo da consumare per questioni che non siano legate al pagamento delle bollette.

Tutto sembra essere aumentato: anche andare a fare la spesa è diventato un vero atto di coraggio. Ma in questo scenario sembra esserci una novità per i pensionati e proprio per il mese di Dicembre.

Lavoratori, pensionati, disoccupati: tutti stanno risentendo di questi rincari e di questa situazione che ha dell’assurdo. Ormai si lavora solo per pagare le bollette e per riuscire a sopravvivere a queste condizioni.

Eppure qualcuno potrebbe poter beneficiare di qualche soldo in più. Per quanto riguarda i pensionati sembra esserci una novità.

Nel mese di Dicembre potrebbe esserci una bella sorpresa per voi. L’INPS pagherà a molti la pensione con l’aggiunta di ben 400 euro sul cedolino. E tutto questo grazie alla quattordicesima.

Questa somma, per chi non lo sapesse, viene erogata ogni anno nel mese di Luglio e nel mese di Dicembre. Ma chi può riceverla? Sicuramente non tutti. Per saperne di più continuate a leggere qui di seguito.

400 euro in più: a chi saranno destinati?

Come abbiamo accennato poco fa l’Inps ogni anno provvede a pagare ai pensionati la pensione con l’aggiunta di una somma di 400 euro. Parliamo di pensionati che al 31 Luglio avevano almeno 64 anni: questo vale se si parla della Gestione privata ed ex Enpals.

Se invece facciamo riferimento alla Gestione Pubblica l’INPS ha erogato tale somma il 30 giugno a chi aveva un’età uguale o maggiore di 64 anni. Ecco che anche nel mese di Dicembre alcuni pensionati, ovvero chi ha raggiunto l’età di 64 anni, potranno vedere tale aumento sul loro cedolino.

Come detto, infatti, il primo luglio di quest’anno tale aumento è arrivato per le pensioni della Gestione pubblica e il primo agosto per le pensioni della Gestione privata ed ex Enpals.

Ma la quattordicesima non è per tutti, ecco perché si parla di dover rispettare specifici criteri per poterla ricevere. Primo tra tutti il limite reddituale che per l’anno corrente è di euro 13.633,11.

Questo significa che chi riceve la pensione potrà ricevere una somma che va da 336 a 665 euro, in base alla propria situazione reddituale e in base ai propri contributi.

Quali importi per i pensionati?

Ma cerchiamo di vedere nello specifico di che importi parliamo.

L’inps a tal proposito ha stabilito che chi ha un reddito fino a 10.224,83 e ben 15 anni di contributi riceverà la somma di 437 euro. Chi invece ha versato 25 anni contributivi riceverà 655 euro.

Chi ha un reddito che supera questa soglia e va dai 10.325,83 a 13.633,10 euro e conta 15 anni di contributi, riceverà 336 euro. Se si son versati dai 15 ai 25 anni la somma aggiuntiva sarà di 420 euro.

Se si superano i 25 anni contributivi la somma sarà di 504 euro. Sarà l’Inps stessa a erogare tale somma a Dicembre e a verificare se ci sono i presupposti per erogarla.

Dunque il mese di Dicembre potrebbe essere davvero ricco di sorprese, a partire dal vostro cedolino.