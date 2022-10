Ferro da stiro, il tasto nascosto che abbatte i costi: basta salassi in bolletta  

Se parliamo del ferro da stiro, per esempio, non possiamo non dirvi che c’è un modo per ridurre di gran lunga i costi. Volete saperne di più?

Oggi guardare la tv, accendere la luce, stirare sono tutte azioni che comportano un grande costo, eppure sono cose di cui non possiamo proprio fare a meno. Il ferro da stiro, per esempio, lo utilizziamo tutti e questo è naturale: non possiamo mica uscire con vestiti stropicciati.

Eppure in molti, oggi, arrivano quasi a provare un senso colpa solo per avere il bisogno di stirare un pantalone o una camicia. Purtroppo siamo arrivati anche a questo.

Ma c’è un tasto che potrebbe fare la differenza, sapete?

In tal modo potreste risparmiare e non poco! Se questa notizia vi fa piacere e vi ha fatto anche nascere un piccolo sorriso, continuate pure a leggere.

Ferro da stiro e la priorità del risparmio

Ebbene sì, non ci crederete ma si può davvero risparmiare, anche se parliamo di ferro da stiro.

Sembra inverosimile, eppure è proprio così e tutto questo è possibile grazie alle nuove innovazioni tecnologiche che ci permettono di risparmiare circa il 30% di corrente elettrica anche quando stiriamo. Nello specifico parliamo della tecnologia che ci offre Vaporella.

Chi non conosce questo marchio? Per chi non lo sapesse, è uno di quei marchi davvero validi proprio come i prodotti che è in grado di offrire.

I ferri da stiro di Vaporella infatti possono soddisfare le nostre esigenze di risparmio, perché ci consentono di stirare con il vapore. Ecco che le nostre bollette potrebbero essere meno salate del previsto.

Ferro da stiro Vaporella

Come detto il marchio Vaporella è davvero forte sul mercato e offre vari modelli di prodotti per andare in contro alle necessità di tutti noi.

La Vaporella Eco, per esempio, offre prodotti che riescono anche a soddisfare esigenze di ecosostenibilità ambientale. La natura green di questi ferri da stiro è possibile ed è da associare al vapore che emette la loro camera a caldaia.

È proprio grazie alla funzione Eco di questo prodotti che si può risparmiare fino al 30% di energia elettrica. Di conseguenza le nostre bollette saranno meno costose.

Grazie alla caldaia di questo marchio, infatti, possiamo stirare a lungo senza fermarci: per capire che l’acqua è finita, basterà fare attenzione ad un tasto che segnalerà proprio questo. Ecco che in questo modo non sarà necessario sprecare nulla, né acqua e né tempo.

Inoltre il tappo è sicuro e dunque non rischiate nulla, perché è fatto in modo da non dover aprirsi, anche se dentro la caldaia si manifesta anche solo una piccola pressione.

Inoltre potrete utilizzare questo ferro da stiro eco su tutti i tessuti che volete, non rovinerete davvero nulla. Parliamo di prodotti davvero validissimi e di dimensioni piccole: questo significa che possiamo conservarli anche in spazi non necessariamente grandi.

I migliori ferro da stiro di questo marchio

Avete letto questo articolo e volete acquistare uno di questi ferri da stiro? Qui di seguito vi proponiamo una lista di prodotti che potrebbero proprio fare per voi.

Insomma se volete risparmiare in termini di consumo non potete non scegliere i modelli di Vaporella Eco a marchio Polti:

Rowenta DX1635 Effective

Imetec ZeroCalc Z1 2500

Braun TexStyle 7 TS745A

Philips PerfectCare Performer

Rowenta DW7120 Everlast Anticalc

Polti Vaporella Super Pro

Polti Vaporella 2H Professional.

Provare per credere, insomma!