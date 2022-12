Fino a 1.500 euro per il bonus psicologo| La misura diventa permanente

By

Cambiamenti nel bonus psicologo. Rispetto allo scorso anno, l’agevolazione diventa permanente e sale dai 600 euro ai 1.500 euro.

Un bonus nato lo scorso anno e che adesso è destinato a restare per sempre. Ecco tutti i dettagli.

Prorogato il bonus psicologo

Lo scorso anno è nato il bonus psicologo, inserito nel decreto delle Milleproroghe.

Con un nuovo emendamento del PD, che è poi stato approvato in commissione di Bilancio dalla Camera, il bonus ha subito delle modifiche.

Per il 2023 sono stati stanziati 5 milioni di euro e a decorrere dal 2024, saranno messi a disposizione 8 milioni di euro.

Per ricevere il contributo è stato confermato il tetto isee di 50 mila euro annui.

Davide Lazzari, il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi, ci tiene a sottolineare che il fatto che è stato prorogato il bonus psicologo è una notizia alquanto positiva per tutti i cittadini italiani.

Infatti, secondo la legge precedente, il bonus sarebbe dovuto terminare il 2022, ma è stato poi rifinanziato anche per i due anni successivi.

Il professionista, continuando il suo discorso, ha fatto i suoi ringraziamenti a tutte le forze politiche che egli hanno regalato grande sostegno.

In particolar modo i ringraziamenti vanno al PD, i quali hanno mosso questa proposta ma anche allo stesso governo che ha ritenuto tale agevolazione di grande necessità.

L’appello del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi

Lazzari ha voluto anche lanciare un appello molto importante. “E’ fondamentale che l’attenzione ai bisogni psicologici dei cittadini sia un impegno trasversale a tutte le forze politiche. Questo provvedimento, che speriamo possa avere in futuro maggiori risorse, deve essere parte di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza che passa per la scuola, la sanità, i servizi sociali e il mondo del lavoro”.

L’ok per questa proposta è giunto il settimo giorno in cui la commissione è stata chiamata per le votazioni.

Il testo approderà a Montecitorio soltanto nella mattinata di domani e il voto di fiducia è atteso per il 23 dicembre.

Già in passato, con l’inserimento del bonus psicologo, il ministro Speranza aveva lasciato una dichiarazione importante. In quell’occasione infatti aveva affermato di essere attivi su questo ambito.

Attraverso il decreto Milleproroghe hanno voluto dare un segnale in una direzione abbastanza specifica.

Attraverso il bonus, proprio come ha affermato Speranza, si sono risolti un gran numero di problemi proprio perché gli italiani hanno bisogno di assistenza psicologica.

Anche se questo sostegno non andrà a risolvere tutti i problemi psichici delle persone, può essere visto come un grande aiuto per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza.

Nonostante cambi la cifra, i requisiti e le modalità per effettuare la richiesta rimangono invariati.