Agcom, duro attacco alla pirateria streaming

By

Stretta finale dell’Agcom che vuole definitivamente eliminare la pirateria streaming delle partite. In mattinata è stata avviata una consultazione con l’obiettivo di contrastare definitivamente la pirateria streaming in particolare per la trasmissione di partite ed evidenti sportivi.



Pugno di ferro dell’Agcom nei confronti della pirateria: l’Autorità ha deciso di iniziare una consultazione pubblica riguardante l’attuazione del regolamento del diritto d’Autore online.

L’obiettivo è ovviamente quello di rinforzare i poteri di intervento e contrastare definitivamente la diffusione di contenuti live in streaming, pratica comune sopratutto per la trasmissione di partite di calcio ed in generale di manifestazioni sportive.

Nel testo presente in consultazione si ipotizza la possibilità di bloccare agli utenti l’accesso ai siti nei primi minuti di ogni partita limitando cosi il più possibile la violazione di tali diritti.

Nei prossimi 45 giorni, come si legge nella nota, tutti i soggetti interessati potranno fare le loro osservazioni a riguardo con l’obiettivo comune però di contrastare definitivamente la pirateria online.

Sul tavolo del consiglio #Agcom la modifica al Regolamento sul #copyright online. Blocco dei siti pirata in 30 minuti. In parallelo a emendamento Lotito alla manovra arriva così la stretta dell’Autorità. Relatore @maxcapitanio. Oggi sul @sole24ore in #edicola #rassegnastampa pic.twitter.com/NutPTkAbPA — Andrea Biondi (@An_Bion) December 13, 2022

L’Agcom contro la pirateria streaming: possibile un blocco nei primissimi minuti delle partite

“Agcom ha sempre fatto scuola sul fronte della pirateria, ma evidentemente oggi per contrastare il crescente impatto di questi fenomeni, talvolta gestiti dalla criminalità organizzata, servono strumenti nuovi e sempre più efficaci.”

Queste le parole di Massimiliano Capitanio, il relatore della Delibera che ha ipotizzato di bloccare l’accesso agli utenti ai siti nei primi minuti delle partite.

Il provvedimento e’ stato adottato a maggioranza dei componenti con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, e nei prossimi 45 giorni i diretti interessati potranno rilasciare osservazioni ed eventuali pareri su quanto comunicato.

C’è dunque la possibilità che nei prossimi mesi avvenga questo “blocco” iniziale per tutti gli appassionati di eventi sportivi.

Negli ultimi anni infatti i dati parlano di un forte aumento della pirateria streaming con il conseguente indebolimento delle piattaforme autorizzate alla trasmissione live dei vari eventi sportivi.

L’Agcom ha deciso di utilizzare dunque il pugno di ferro con l’obiettivo di eliminare definitivamente la pirateria streaming, vedremo quali saranno le conseguenze della consultazione pubblicata avviata dall’autorità in seguito alla seduta di ieri 20 dicembre 2022.

<