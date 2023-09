Filomena Lamberti parla della sua esperienza: sfregiata con l’acido dal marito

Filomena Lamberti, donna vittima di violenza, ha parlato della sua drammatica esperienza sul palco della Kermesse di Paestum. Sfregiata con l’acido dal marito, la donna, è stata costretta a subire ben 30 operazioni chirurgiche.

Il 28 maggio 2012, Lamberti decise di interrompere il suo matrimonio durato ben 30 anni. Purtroppo, però, il marito, un uomo violento e possessivo, non volle accettare tale decisione, sfregiando con l’acido la sue ex moglie.

La 60enne ha avuto il coraggio di parlare della sua esperienza, fungendo da esempio per numerose donne.

Filomena Lamberti racconta della sua esperienza alla Kermesse di Paestum

In occasione dell’evento svoltosi alla Kermesse di Forza Italia a Paestum, si è trattato del tema della violenza sulle donne.

A tal proposito, Filomena Lamberti, donna di 60 anni vittima della brutale violenza del marito, ha raccontato della sua tragica esperienza.

La donna ha spiegato che, nel 2012, decise di interrompere il suo matrimonio disfunzionale con un uomo geloso, violento e possessivo. Questa decisione, infatti, non fu mai accettata dall’ex marito, il quale, un giorno decise di versarle dell’acido sul corpo durante la notte.

Immediatamente dopo l’aggressione, la donna fu traferita in terapia intensiva, dove ci rimase per circa un mese. Mentre Lamberti era ricoverata in totale agonia all’ospedale, si svolgeva il processo del al marito.

“L’aggressione è avvenuta il 28 maggio, mentre il 23 giugno si era già concluso. Fu condannato per maltrattamenti in famiglia per 18 mesi, scontandone però solo 15”.

Ha raccontato la donna.

In aggiunta, il marito, una volta uscito dal carcere, ha mostrato esplicitamente di non essersi pentito, affermando dinanzi le telecamere: “Lo rifarei”.

Il calvario della donna e l’assenza delle istituzioni

Ciò che è capitato a Filomena Lamberti è una tragedia assurda ed inimmaginabile. La cosa più terribile è che non è il primo caso e non sarà l’ultimo. Questo perché viviamo in una società patriarcale, dove la donna viene considerata come un oggetto da possedere, senza alcuna identità.

Molti uomini si sentono in diritto di decidere, commentare o possedere la vita delle donne ed è per questo che il tasso di femminicidi aumenta di anno in anno, senza che nessuno faccia nulla.

Filomena Lamberti è stata costretta a vivere un calvario durato ben 5 anni a causa del folle gesto dell’ex marito. Un gesto che simboleggia la totale follia e possessione dell’uomo nei confronti della donna.

Filomena Lamberti è stata costretta a ricostruirsi interamente la faccia e parte del corpo, sottoponendosi a ben 30 interventi chirurgici.

“Nessuno è mai venuto in ospedale a vedere quali fossero le mie condizioni”.

Ha affermato, concludendo poi con:

“Ditemi se questi sono maltrattamenti in famiglia”.

Al termine del monologo l’intera sala si è riempita di applausi lunghi ed emozionati.