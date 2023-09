“Golfista ecoterrorista” recitavano i cartelloni degli ambientalisti fermati prima di fare irruzione alla Ryder Cup: 9 attivisti fermati dalla Digos.

La Ryder Cup di Roma è stata bersaglio nella giornata di oggi di alcuni ambientalisti di Roma che hanno tentato di fare irruzione. Gli attivisti hanno fatto irruzione ma non sarebbero arrivati sul prato, poi ci hanno pensato gli uomini della Digos a fermare l’irruzione per consentire al torneo di caratura internazionale di riprendere con il normale andamento senza interruzioni.

Un blitz, sventato, degli ambientalisti oggi alla Ryder Cup. A Roma è servito l’intervento della Digos per sventare l’ingresso sul Green dei manifestanti. All’interno degli zaini degli ambientalisti, nove in tutto quelli fermati dagli agenti, sono state trovare anche della cartine del complesso Marco Simone Golf & Country Club dove si sta tenendo in questi giorni l’importantissimo torneo di Golf nella Capitale. Cartine che sarebbero servite agli attivisti di individuare dei punti per eludere la sorveglianza e per raggiungere l’impianto.

I nove avrebbero tentato dunque di accedere all’impianto, ma sono stati fermati prima di mettere a segno il loro colpo. La digos ha fermato e identificato tramite la procura di Tivoli tutti i manifestanti. Con loro negli zaini anche striscioni che sarebbero serviti a portare avanti la contestazione, oltre alle cartine del posto. Striscioni con la scritta “Golfista ecoterrorista”.

Il gruppo che avrebbe organizzato il blitz porterebbe il nome di “Roma Climate strike” e oltre alla scritta contro il golf avrebbero preparato anche altri slogan come “il vostro lusso ci lascia a secco“, contrari proprio allo spreco di risorse naturali che porta con sé lo sport del Golf, spesso contestato dagli ambientalisti di tutto il mondo. L’autorità giudiziaria intanto svolgere ulteriori accertamenti sui nove fermati nella giornata odierna a Roma.