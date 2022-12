Si tratta di Andrea Cardinale, coinquilino di Nino Calabrò, ad uccidere il 25enne a colpi di martello, insieme alla fidanzata Francesca Di Dio, nell’appartamento di lui a Thornaby, nella contea dello Yorkshire, nel sud dell’Inghilterra.

L’omicidio dei due fidanzati siciliani

L’unica certezza sul duplice omicidio di Nino Calabrò, 25 anni, e Francesca Di Dio, 20 anni, i due fidanzati messinesi trovati morti in un appartamento di Thornaby, nel sud dell’Inghilterra, è che siano stati uccisi a martellate. A macchiarsi del duplice omicidio sarebbe stato il 21enne Andrea Cardinale, coinquilino di Nino. A trovare i corpi dei due giovani – l’indomani mattina – sarebbe stato il padre del presunto assassino, che qualche giorno prima del duplice omicidio era andato a trovarlo in Inghilterra, per trascorrere le vacanze insieme al figlio.

Il figlio Andrea Cardinale avrebbe problemi psichici. Dopo una lite con i due fidanzati, li avrebbe uccisi colpendoli a martellate. Al momento vige il massimo riserbo sulla vicenda, ma si indaga sul movente dell’omicidio, che è ancora un mistero, e sulla dinamica dei fatti.

Nino Calabrò, originario di Milazzo, da anni lavorava come croupier in un Casino di Stockton-on-Tees. I due fidanzati stavano insieme da oltre 3 anni. Francesca Di Dio spesso andava a trovarlo e nei giorni scorsi era arrivata in Inghilterra per trascorrere insieme a Nino le festività di Natale.

“Siamo in Inghilterra ma ancora non sappiamo nulla dagli investigatori su quanto accaduto. Stiamo andando proprio a parlare con loro e ci incontreremo anche con i genitori del ragazzo”.

ha detto Anna Niosi, mamma di Francesca.