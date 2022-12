Capelli bianchi, il rimedio per coprirli in maniera del tutto naturale

Capelli bianchi, come coprirli in maniera del tutto naturale? Ecco il rimedio che salverà la tua chioma.

Anche tu hai notato che sono cominciati a spuntare i primi capelli bianchi? Ti forniamo il rimedio naturale per coprirli senza danneggiare la tua chioma.

Capelli bianchi: l’incubo delle donne vanitose

Questa mattina ti sei guardata allo specchio e hai notato che hai qualche capello bianco nella tua chioma bionda, castana o rossa? Non andare in panico! Ti diciamo un rimedio naturale che può permetterti di coprire i capelli canuti senza ricorrere necessariamente alle tinte.

Devi sapere però, anche che i capelli grigi e bianchi fanno parte del naturale processo dell’invecchiamento. Saprai bene che il colore della nostra chioma dipende dalla melanina, il pigmento responsabile del colore. Con il passare degli anni, le cellule pigmentose si riducono e i capelli perdono melanina. Il risultato? Chioma che diventa bianca.

La chioma canuta non fa per tutti. Le donne vanitose non sempre accettano i segni del tempo che passa e ritrovarsi a combattere con quei maledetti fili argentei o bianchi, soprattutto se escono per la prima volta, può essere destabilizzante.

Il rimedio più semplice e veloce? Ovviamente la tintura. Sai però bene che applicare prodotti chimici sui capelli non è salutare. Se è vero che il colore artificiale copre i capelli bianchi, è altrettanto vero che può rovinare la tua chioma oltre che farti spendere un bel po’ di soldini.

Sai che c’è un rimedio naturale per dire addio ai capelli bianchi senza rovinare il cuoio capelluto? Ecco come fare.

Il rimedio naturale alternativo alla tintura

Capelli bianchi, che incubo! Se è vero che anche la chioma canuta ha il suo fascino, è altrettanto vero che l’idea di dover rinunciare al naturale colore corvino, biondo o rosso, può essere destabilizzante.

Tu sei tra quelle donne che non riescono a vedersi con i capelli bianchi? Stai già pensando di ricorrere alla tintura? Aspetta un momento. Abbiamo una soluzione naturale che eviterà di rovinare la tua chioma. Non ci credi? Continua a leggere, allora!

Per coprire i capelli bianchi puoi farti uno shampoo al caffè! Sì, hai letto bene! I chicchi di caffè o la polvere di questo nettare scuro, ha naturali proprietà tintorie. Realizzarlo è semplicissimo. Cosa ti occorre? Solo un vasetto di yogurt greco, caffè in polvere (due cucchiai) cannella (1/2 cucchiaio) e aceto (1 cucchiaio).

Mescola insieme tutti questi ingredienti. Si verrà a creare una maschera pastosa che andrai ad applicare sul cuoio capelluto. Lascia in posa per almeno 40 minuti coprendo la testa con pellicola trasparente e poi risciacqua aggiungendo un po’ di balsamo. Risultato? Capelli bianchi scomparsi!

Hai visto come è semplice mantenere una chioma colorata solo con pochi e semplici ingredienti? Ma lo shampoo al caffè non è l’unica soluzione naturale che mettiamo a tua disposizione.

Ci sono anche altri ingredienti, ovviamente sempre naturali, che possono aiutarti a risolvere il problema della chioma che diventa bianca. Conoscevi per esempio la maschera al rosmarino? E’ davvero semplice da realizzare.

Ti serviranno soltanto alcuni rametti di rosmarino fresco che farai lessare in acqua calda. Una volta che l’acqua diventerà di un colore scuro, a seguito del bollore, aspetterai che si raffredderà e con questa soluzione praticherai due lavaggi a settimana.

Il rosmarino non solo aiuta la chioma a crescere più velocemente ma elimina anche quei fastidiosi fili bianchi che diventeranno del nostro colore naturale. L’ultimo trucchetto che mettiamo a tua disposizione è quello del burro-cacao e dell’ombretto.

Ebbene sì, anche questi due prodotti possono aiutarti a coprire la chioma che diventa canuta. Il burro-cacao lo applicherai sulla parte bianca e cioè in prossimità delle tempie e dell’attaccatura centrale dove c’è la ricrescita. Stessa cosa con l’ombretto scuro: in pochi minuti avrai eliminato il problema.

Chiaramente si tratta di soluzioni temporanee e non di lunga tenuta. Ma se vuoi evitare la tintura e coprire la chioma canuta con questi semplici rimedi, sicuramente non te ne pentirai.