Fibromialgia, cos’è: sintomi e cura della patologia di Giorgia Soleri

La sindrome di Giorgia Soleri è proprio la fibromialgia, sindrome che racchiude un ventaglio di sintomi molto comuni e pertanto non è sempre così semplice identificarli in chi ne è affetto. Bisogna però conoscere il più possibile questa sindrome in modo da poterla identificare il prima possibile ed evitare che possa andare ad inficiare la vita di chi ne è affetto.

È stata proprio Giorgia sulle sue pagine social a comunicare ai suoi fan la notizia della diagnosi. Da tempo l’influencer soffriva di diffusi dolori su tutto il corpo e dopo diverse analisi ecco arrivata la conferma: la fibromialgia. Da diversi anni la Soleri ha interpellato medici e cliniche private per poter venire a capo di questo suo malessere invalidante. Con questa siamo alla quinta ipotesi che potrebbe spiegare il perché di questi continui e incessanti dolori.

Ciò che scrive spiega perfettamente il suo stato d’animo. Definisce infatti tutto ciò una liberazione da un lato e un pugno nello stomaco dall’altro, in quanto la notizia non è rassicurante, ma almeno ora sa contro che mostro deve lottare. Vediamo insieme le sue condizioni e che cos’è la fibromialgia.

La fibromialgia

La fibromialgia è una sindrome che ha una consistente lista di sintomi per poterla diagnosticare. Alcuni di questi inoltre sono molto comuni e pertanto rende ancora più complesso identificare velocemente. Alcune malattia sono spesso poco conosciute in quanto racchiudono sintomi comuni o riguardano una piccola percentuale di popolazione (ad oggi tra il 2% e il 4%) . Tra queste c’è certamente la fibromialgia che si caratterizza da dolori diffusi ai muscoli, ai tendini e ai legamenti.

Il vero nome di questa patologia è la sindrome fibromialgia conosciuta anche con l’acronimo FMS. Questa porta il paziente a riscontrare un dolore cronico, caratterizzato da alcuni punti che rispondono con dolore alla pressione, identificati con il nome di tender point.

Giorgia sui social

Giorgia Soleri si è aperta con i suoi fan e ha raccontato i difficili momenti che ha attraversato in questi ultimi anni, partendo dall’esordio, ovvero dal giorno in cui le hanno diagnosticato la vulvodinia. Negli anni successivi le diagnosi si sono accavallate una sopra l’altra, sempre con la speranza di riuscire ad uscire da questo buco nero di incertezza. Negli anni a seguire, dopo continue analisi e accertamenti, le hanno diagnosticato anche neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi.

Oggi la notizia che Giorgia Soleri potrebbe avere la fibromialgia, che finalmente spiegherebbe i continui dolori percepiti dagli influencer. Di certo un sollievo scoprire cosa incupisce le sue giornate, dall’altra parte però è stato un colpo allo stomaco.

Le parole di Giorgia per spiegare il tutto sono chiare e non ci girano intorno. Così in un post ha spiegato tutto, tra la paura per la nuova diagnosi e il sollievo per poter dare così un nome a questo dolore che non le lascia tregua.