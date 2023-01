Ferro da stiro, che acqua usi? Occhio allo sbaglio: aumenta la bolletta

Ferro da stiro, che acqua utilizzi per dare una bella piega ai tuoi panni? Occhio a non sbagliare, potresti dover fare i conti con una bolletta salatissima. Ecco tutti i consigli per stirare al meglio e risparmiare.

L’acqua che utilizziamo nel ferro da stiro può fare la differenza. Tu quale utilizzi? Attenzione a non commettere questi errori comuni, potresti dover pagare una super bolletta.

Ferro da stiro, quale acqua utilizzare?

Tra le fatiche domestiche più odiate c’è sicuramente quella della stiratura. Le donne che sono impegnate tra casa e lavoro, non amano particolarmente il momento dello stiraggio. Ammettiamolo, quanto è noioso passare ore e ore dietro al cavalletto, soprattutto d’estate, con il caldo asfissiante a stirare i panni stropicciati?

Non è sicuramente una delle cose più divertenti da fare eppure, talvolta, ci tocca. D’altronde, mica possiamo andare in giro con i vestiti tutti spiegazzati? Mettiamoci l’anima in pace: stirare a volte è necessario.

La prima cosa da fare quando si accende il ferro da stiro, lo sappiamo tutti benissimo, è mettere l’acqua nell’apposito contenitore. Sai che a seconda del tipo di acqua utilizzata, la tua stiratura può fare la differenza? Sì, e non soltanto per i vestiti ma anche per la bolletta. Ecco come evitare di dover pagare tanti soldini a fine mese.

L’acqua giusta per stirare e risparmiare

Quando si accende il ferro, la prima cosa da fare è riempirlo di acqua. Questo liquido non sai quanto possa fare la differenza. Spesso non si dà importanza infatti al tipo di acqua che viene usata per lo stiraggio.

Dovresti prestare invece particolare attenzione perché, a seconda del tipo di acqua utilizzata, potresti andare incontro ad una bolletta più o meno salata. Se non hai il ferro da stiro a secco, che non prevede l’utilizzo dell’acqua, allora come la maggior parte delle persone anche tu avrai il tradizionale ferro da stiro a vapore.

Che acqua usi per stirare? Ti presentiamo una lista che ti farà sicuramente molto riflettere. Senza dubbio, tra quelle peggiori c’è l’acqua di rubinetto. Spesso ricca di calcare, non solo ti rovina il ferro accorciando la vita del tuo elettrodomestico ma non ti fa ottenere nemmeno panni perfettamente stirati.

Per non parlare poi del consumo in bolletta: ci impiegherai più del previsto per avere vestiti senza pieghe poiché il calcare interferisce nel corretto stiraggio e di conseguenza, il tuo ferro rimarrà più a lungo acceso e la tua bolletta a fine mese lieviterà.

Diciamo che in questo periodo di caro energia non è proprio il massimo tenere ore e ore il ferro in corrente. Passiamo invece all’acqua distillata. Sicuramente gli esperti consigliano proprio questo liquido per ottenere una corretta stiratura e anche un risparmio in bolletta.

L’acqua distillata subisce un processo particolare di lavorazione, quello del filtraggio, che consente l’eliminazione al 100% dei minerali che la compongono. In questo modo, il tuo ferro non solo non si danneggerà ma avrai anche vestiti senza pieghe e nel giro di pochissimi minuti!

Questo cosa significa? Ovviamente non solo un bucato stirato perfettamente ma anche un risparmio in bolletta: più poco tempo avrai il ferro da stiro acceso, maggiore sarà il risparmio che otterrai.

Tu eri a conoscenza di questi piccoli trucchetti? Fino ad ora, che tipo di acqua hai utilizzato? Se ultimamente hai riscontrato un aumento in bolletta che è coinciso con l’utilizzo del ferro, ora sai come comportarti.

Con questi piccoli accorgimenti è possibile infatti ottenere un bucato stirato in maniera impeccabile ma soprattutto evitare di arrivare a fine mese costretti a pagare un super bollettone.

Considerando poi che oggi il prezzo del kilowatt è aumentato tantissimo, è necessario, per forza di cose, mettere in pratica delle tecniche di risparmio partendo anche dalla modifica di alcune abitudini casalinghe, come per l’appunto l’acqua utilizzata per stirare.