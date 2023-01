Come sturare il WC in 10 minuti: la soluzione che usano tutti gli idraulici

Grazie ad un metodo utilizzato dagli idraulici possiamo sturare il nostro wc in pochissimi secondi. Ecco di quale si tratta.

Durante le nostre giornate, può accadere di avere qualche incidente domestico legato ai nostri elettrodomestici o ai nostri impianti idraulici e spesso siamo costretti a chiamare degli esperti.

Questo, non solo ci fa perdere del tempo che magari potevamo spendere in modo migliore ma ci fa anche mettere mano al portafoglio e a volte anche solo per una consulenza dobbiamo sborsare tantissimi euro.

WC: ecco il metodo utilizzato dagli idraulici per sturarlo in pochi secondi

Per questo motivo, si tende sempre a trovare una soluzione fai da te e risolutiva per far si che il tutto torni come prima, ma bisogna stare molto attenti perché se non si sa dove mettere le mani, potremmo danneggiare maggiormente il tutto.

Uno dei problemi che potrebbe capitare è l’otturazione delle tubazioni del nostro wc che altro non fa che far sgorgare tutta l’acqua dall’orlo della tazza del gabinetto fino a tenerla piena.

L’acqua non scende e questo vuol dire che c’è un otturazione e che quindi bisogna agire istantaneamente anche perché il wc è uno dei sanitari di maggior importanza e non si può stare senza.

A volte, queste otturazioni vengono provocate per via dell’inserimento nel wc di alcuni elementi che non riescono a passare attraverso il tubo. Uno di questi potrebbero essere le salviettine igienizzanti.

Queste, diversamente da come molti possono pensare, non vanno gettate nel wc ma bensì in un cassonetto in quanto non sempre sono smaltibili e biodegradabili e intasano le tubazioni provocando questi problemi.

Il trucco efficace

Un altro motivo potrebbe essere quello di aver gettato nel wc i residui di una pietanza specie se questa è brodosa o ancora gettato l’acqua sporca di una bacinella, magari dopo un pediluvio o l’acqua del secchio utilizzato per lavare i pavimenti.

Questi sono pieni di residui e di scorie che col tempo vanno a depositarsi nel nostro wc e di conseguenza l’acqua tenderà ad innalzarsi fino ad otturare il sanitario e quando tireremo lo scarico, l’acqua sarà sempre maggiore.

Per questo, quando troviamo il wc intasato, molti utilizzano lo sturalavandino ma non sempre è efficace ed esiste un metodo infallibile che viene usato dagli idraulici più esperti e che possiamo provare anche noi.

Per prima cosa bisogna avere un mocio per lavare i pavimenti e stando ben attenti ad averlo asciutto, bisogna inserire sulla parte morbida una busta di plastica che si hanno dai supermercati per fare la spesa.

Fatto un nodo ben saldo, l’estremità del mocio sarà avvolta dalla busta e l’andremo a inserire all’interno del wc molto delicatamente e lo lasceremo in ammollo mantenendolo dal manico per qualche secondo.

Passato questo tempo estrarremo il mocio e vedremo che automaticamente tutta l’acqua verrà assorbita dalla busta e tenderà a diminuire e a ritornare al suo livello e il nostro wc sarà sturato in pochi secondi.

Questo metodo, non solo aiuta a risolvere questo problema, ma evita di farci spendere soldi chiamando l’idraulico che molto probabilmente utilizzerà questa soluzione facendosi pagare la consulenza.