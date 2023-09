Il delitto nella mattinata di ieri – giovedì 28 settembre – in una delle palazzine popolari di via Saporito ad Aversa, Caserta.

La vittima è stata trovata con diverse ferite d’arma da taglio.

Fermato un uomo per l’omicidio di Paolo Menditto

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Paolo Menditto, il 55enne trovato senza vita ieri mattina, nella sua abitazione, ad Aversa, provincia di Caserta. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo, che potrebbe essere l’autore del delitto.

Il corpo senza vita di Paolo Menditto è stato scoperto dai vigili del fuoco. La vittima sarebbe stata colpita con diverse coltellate mentre si trovava nella sua abitazione, facente parte del complesso di palazzine popolari di via Saporito. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il delitto potrebbe essere scaturito da una lite per motivi passionali.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati alcuni parenti di Menditto, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Da lì, l’irruzione in casa e la drammatica scoperta del corpo ormai senza vita del 55enne.