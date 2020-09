Lecce, ha confessato l'assassino di Daniele ed Eleonora

“Si, sono stato io“. Ha confessato Antonio De Marco, lo studente 21 enne arrestato nella serata di lunedì 28 settembre per l’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata, Eleonora Manta. La confessione è avvenuta nella notte davanti al procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, che lo ha interrogato nella caserma dei carabinieri. La notizia della confessione è stata confermata dalla Procura.

De Marco, studente di Scienze infermieristiche, è di Casarano, paese della provincia, ma ha vissuto in affitto con la coppia per un periodo in una stanza della casa che poi Daniele ha deciso di ristrutturare per viverci con Eleonora.

L’omicidio studiato nei dettagli

L’omicidio, ha spiegato De Castris, “sarebbe stato a lungo premeditato e definito nei minimi dettagli“. I Carabinieri durante le indagini hanno trovato alcuni bigliettini sporchi di sangue, persi durante la fuga. Non solo, le forze dell’Ordine hanno rinvenuto anche una mappa che indicava come evitare le telecamere di sicurezza della zona.

L’elemento più inquietante, però, sono i dettagli delle “attività prodromiche” che avrebbero dovuto precedere l’omicidio. Come emerge dalle indagini, il 21enne aveva progetto di “immobilizzare i due fidanzati per seviziarli e, infine, di lasciare una scritta a suggello del suo gesto“. A confermarlo è lo stesso procuratore della Repubblica di Lecce, che racconta del ritrovamento di fascette stringitubo in casa di De Marco.

“Così Lecce esce da un incubo”

“Da oggi la città di Lecce esce da un incubo – ha spiegato De Castris -. L’accaduto è una rarità nella criminologia penale“.

Chiaramente, come ribadito dallo stesso procuratore, l’assenza di un movente è stata una “grossa difficoltà” iniziale per avviare le indagini perché mancava una pista da seguire.

Questo, ha aggiunto Leone De Castris, “mi ha ha spinto a seguire la vicenda con quattro magistrati, oltre ad un sostituto anche i due aggiunti e il lavoro di polizia giudiziaria del carabinieri è stato eccellente“.

Una vera e propria “condotta da killer”

Fino a poche ore fa, l’unica certezza che si aveva era che la coppia, lui arbitro di 33 anni, lei funzionaria dell’Inps di 30, aveva subito “una violenza inaudita“, come detto recentemente dall’avvocato della famiglia De Santis.

Più passano le ore più emergono dettagli inquietanti sull’omicidio della giovane coppia. Come spiega il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini, quella di De Marco sarebbe una vera e propria “condotta criminosa del killer” che risulta chiara anche “nell’inflizione di notevole numero di colpi inferti anche in zone non vitali (il volto di Daniele De Santis)“.

Ancora, sui cinque bigliettini ritrovati De Marco aveva descritto la cronologia degli eventi, soprattutto del post omicidio, quando avrebbe fatto “pulizia” utilizzando “acqua bollente… candeggina… soda“. Come riporta Il Messaggero poi, pare che il giovane, una volta terminato l’omicidio volesse “lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città“

Articolo aggiornato alle ore 13.20 del 29 settembre 2020