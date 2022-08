Fentanyl Arcobaleno: trovata tra Messico e Usa la nuova varietà di droga

By

Le autorità statunitensi sono in allerta per nuove varietà di pillole simili a caramelle, le Fentanyl Arcobaleno, e annunciano un aumento del 200% dei sequestri della droga sintetica lo scorso luglio.

I sequestri di fentanil hanno raggiunto livelli record negli Stati Uniti. La pattuglia di frontiera statunitense (CBP) ha annunciato di aver sequestrato più di 950 chili a luglio, tre volte di più di quanto sequestrato a giugno e un balzo di oltre il 200% rispetto a un mese prima. La stragrande maggioranza della droga viene prodotta in laboratori clandestini o contrabbandata dal Messico, che sono controllati dal cartello di Sinaloa e dal cartello della generazione di Jalisco, le due organizzazioni criminali più potenti del paese.

Le Fentanyl Arcobaleno stanno per invadere il mercato USA e non solo



C’è, tuttavia, una varietà che è particolarmente preoccupante per le autorità statunitensi: lo chiamano fentanil arcobaleno, viene venduto sotto forma di pillole colorate ed è apparso a decine di migliaia in due recenti incursioni lungo il confine di Sonora-Arizona. “Il suo aspetto è simile a quello di una caramella”, ha detto Michael Humphries, manager del CBP a Nogales, in Arizona, dopo un’operazione il 17 agosto.

Quella volta furono sequestrate più di 250.000 pillole, alcune delle quali, in quella presentazione che si trovavano all’interno di un veicolo che varcava il confine. Nell’auto c’erano anche cinque chili di eroina e una quantità leggermente inferiore di metanfetamina. Solo un giorno dopo, è stata trovata un’altra spedizione di quelle pillole. Una persona aveva attaccato più di 15.000 pillole colorate alle gambe ed è stata scoperta nello stesso porto di frontiera.

“Questo potrebbe essere l’inizio di una tendenza tra le organizzazioni criminali transnazionali”, ha avvertito Humphries. La preoccupazione delle autorità è il mercato a cui pensano siano dirette le pasticche a forma di caramella: i più giovani.I sequestri di fentanil arcobaleno non sono venuti alla luce solo in Arizona. Sono stati ritrovati nei giorni scorsi anche in operazioni in California, Washington e Oregon.

“Gli agenti sono particolarmente preoccupati che questo tipo di fentanil finisca nelle mani di bambini o giovani adulti, che potrebbero scambiare questo farmaco per qualcosa di più simile a caramelle o giocattoli”, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Multnomah, dopo aver trovato 800 pillole di questo farmaco. varietà in una casa a Portland, la città più popolosa dell’Oregon. Nella proprietà c’erano anche quattro grammi di polvere di fentanil, anch’essa multicolore.

Le autorità sospettano una tattica quasi di marketing: una presentazione più colorata la rende anche più appetibile per chi non l’ha provata. Nella capitale del paese, questa varietà è apparsa in modo ricorrente negli ultimi 18 mesi, secondo i funzionari intervistati dalle reti televisive locali. Il fentanil è un oppioide sintetico che è 50 volte più forte dell’eroina e 100 volte più forte della morfina.

Assumere una dose molto piccola può essere fatale. Le autorità sanitarie stimano che due milligrammi siano sufficienti per essere letali, sebbene l’effetto della dose dipenda dalla carnagione della persona che la assume. Secondo questa regola pratica, la DEA, ad esempio, stima che un chilo ha il potenziale per uccidere mezzo milione di persone. L’uso del fentanil è salito alle stelle negli ultimi decenni negli Stati Uniti dopo la somministrazione indiscriminata di antidolorifici legali.

La crisi degli oppioidi ha causato più di 100.000 morti per overdose negli Stati Uniti tra l’aprile 2020 e lo stesso mese dell’anno scorso

La crisi degli oppioidi ha causato più di 100.000 morti per overdose negli Stati Uniti tra l’aprile 2020 e lo stesso mese dell’anno scorso, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Dal momento che molte persone erano dipendenti da droghe particolari, la strategia dei cartelli messicani era quella di imitare quelle pillole. Queste versioni “pirata” aumentano i rischi perché la concentrazione di oppioidi sintetici è generalmente superiore a quella degli originali.

Anche la cifra sequestrata di 950 chili di fentanil a luglio rappresenta un aumento del 150% rispetto allo stesso mese del 2021. In tutto il 2019 le autorità sono riuscite a fermare solo poco più di 1.440 chili. Le dosi sono così piccole e potenti che spesso sono facili da nascondere e trasportare. Oltre alle nuove presentazioni, le autorità hanno preso di mira le modalità di trasporto.

Humphries ha annunciato lunedì il sequestro a Nogales di oltre 1,5 milioni di pillole di fentanil nascoste nella scatola e sul pavimento di un camion. Nel veicolo sono stati trovati anche più di 50 chili di cocaina e sei chili di eroina. Come nel caso della tragedia dei 53 migranti morti all’interno di una roulotte abbandonata a San Antonio, le organizzazioni criminali stanno utilizzando le reti di trasporto con cittadini e veicoli statunitensi per eludere i controlli di sicurezza.

La Cina rimane la principale fonte di traffico di fentanil arcobaleno negli Stati Uniti, sebbene i cartelli messicani, in particolare Jalisco Nueva Generación, abbiano rafforzato il loro impegno nel commercio di droghe sintetiche. In Messico c’è un trend crescente di consumo, soprattutto nel nord del Paese e misto a droghe “tradizionali” come eroina o cocaina.

“Il Fentanyl arcobaleno viene venduto ovunque. Il Messico è già un produttore e un consumatore”, ha affermato Silvia Cruz Martín del Campo, dottore in farmacobiologia e ricercatrice presso il Centro di ricerca e studi avanzati del Politecnico del Messico, in un’intervista a questo giornale lo scorso marzo.

A sud del confine, invece, i dati ufficiali sono scarsi. “Il Fentanyl arcobaleno è ovunque, dalle grandi aree metropolitane alle aree rurali del paese, nessuna comunità è al sicuro da questo veleno”, ha detto venerdì scorso Anne Milgram, direttrice della DEA. “Questa è la droga più letale che il nostro Paese abbia mai affrontato”, ha aggiunto il funzionario. Negli ultimi 10 mesi, le autorità statunitensi hanno sequestrato circa 4.800 chili di fentanil, secondo i dati del CBP.