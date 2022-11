By

L’ennesimo femminicidio è quello che si è perpetrato in provincia di Salerno, questa mattina. A morire è stata una donna di 62 anni e, ancora una volta, per mano di suo marito che, poi, si è suicidato.

L’uomo si è impiccato, poi, ad un cavalcavia dell’autostrada A2, Napoli – Salerno. Traffico bloccato per qualche ora.

Femminicidio in provincia di Salerno

Un femminicidio ancora che va ad affiancarsi al lungo elenco delle donne che hanno perso la vita per mano di chi diceva di amarle. Questa ultima tragedia è avvenuta a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Ad uccidere è stato un uomo di 60 anni. La vittima sua moglie di 62 anni.

Il tutto è successo all’alba di oggi e la primissima ricostruzione fatta dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto è ancora frammentaria. Si sa che l’uomo ha preso un coltello da cucina e ha colpito sua moglie. Poi si è allontanato da casa, scappando via, forse rendendosi conto, in un barlume di lucidità, di quello che aveva appena fatto.

Recatosi nei pressi di un cavalcavia dell’autostrada A2, lì si è impiccato. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 ma, quando è giunta all’ospedale di Salerno, per lei non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo.

L’autostrada è stata temporaneamente bloccata per permettere ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Salerno, di procedere a tutti i rilievi del caso e, anche, per poter rimuovere il cadavere dell’uomo dal cavalcavia dove si è impiccato.

La donna non è riuscita ad arrivare viva al pronto soccorso di Salerno, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo esser giunta in ambulanza al nosocomio.

L’uomo ha prima ucciso sua moglie, poi si è impiccato

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri di Salerno che hanno, già, effettuato un sopralluogo in casa delle due vittime. È stato interrogato anche il figlio della coppia che, stando alle primissime indagini, è rimasto anche lui ferito al culmine della lite fra i suoi genitori, lite che ha portato, poi, alla morte di sua madre prima e di suo padre poi.

Al centro delle indagini ci sono anche i rapporti della coppia, per capire cosa abbia generato il raptus di follia dell’uomo e da cosa si sia originata questa lite che ha portato l’uomo ad uccidere.

La Polizia Stradale ha bloccato il traffico nel tratto interessato della A2, tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord. Per chi si dirige verso nord, l’uscita obbligatoria e, adesso, quella di Pontecagnano Nord, proseguendo sulla tangenziale di Salerno e rientrando in autostrada proprio a Salerno.

Per chi si sta dirigendo verso Sud, invece, l’uscita obbligatoria è quella di San Mango Piemonte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pontecagnano Nord. Il traffico resterà così regolato fino a quando il corpo dell’uomo non sarà rimosso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per capire il movente dell’omicidio e, soprattutto, per dare giustizia a questa donna uccisa per mano dell’uomo con il quale stava da tutta una vita ed aveva costruito una famiglia.