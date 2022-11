A Natale una busta paga di oltre 2.000 euro ma soltanto per questi lavoratori: ecco quali

Ecco per quali lavoratori sono previsti gli aumenti nella busta paga a Natale. Si tratta di ben 2 mila euro in più di cui poter usufruire.

In questo periodo di forte crisi, come quello che stiamo vivendo, è fondamentale che gli italiani ricevano un grande sostegno da parte dello Stato italiano. In realtà, non è a causa dell’inflazione che si è deciso di aumentare determinati stipendi a Natale.

I soldi che verranno ricevuti da alcune categorie di lavoratori, infatti, spetta loro già da tempo. E’ lo Stato a essere in ritardo. Questi dipendenti hanno avuto fin troppa pazienza e adesso, finalmente, potranno godersi questa meritatissima cifra, della quale beneficeranno proprio nel periodo di Natale.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come mai si è deciso di stanziare 2 mila euro in più a lavoratore nel mese di dicembre del 2022 e soprattutto quali sono le categorie a cui sono destinati questi soldi.

A Natale oltre 2000 euro in busta paga

Nessuno lo sapeva, ma a Natale arriverà un aumento davvero cospicuo nella busta paga di una determinata categoria di lavoratori dipendenti italiani.

L’agevolazione è davvero inaspettata ed è relativa al pagamento degli arretrati che questi lavoratori attendevano ormai da molto tempo.

La cifra di cui potranno presto usufruire è incredibile. Si tratta, infatti, di circa 2350 euro lordi in media. Naturalmente, questa cifra, che è una novità assoluta, non farà altro che aggiungersi allo stipendio che questi lavoratori percepiranno nel mese di dicembre e alla loro tredicesima.

Questo Natale si rivelerà davvero importante, quindi, per i lavoratori italiani, che adesso potranno beneficiare di una quantità di denaro che probabilmente non era mai arrivata loro tutta insieme.

Ma di quale particolare categoria di lavoratori stiamo parlando? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire tutto.

Ecco a quali lavoratori sono destinati

Ecco che finalmente è stata chiarita dal Governo la destinazione di questi aumenti importanti in busta paga a Natale, che purtroppo non riguarderanno tutti i lavoratori italiani indistintamente.

In realtà, gli oltre 2 mila euro in più a Natale sono destinati soltanto ai dipendenti del settore dell’istruzione e in particolare per il personale docente e per il personale ATA.

In particolare queste categorie vedranno l’aumento dell’ammontare di rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2021, che riguarda oltre 1 milione e 200 mila lavoratori.

L’aumento è di ben 98 euro, per il personale ATA, e di ben 101 euro per il personale docente, che verranno percepite dai lavoratori ogni mese nel corso di 13 mensilità. A stabilirlo è l’accordo firmato, lo scorso 11 di novembre, dal Ministro dell’istruzione e dai sindacati, di comune accordo.

A questa nuova cifra si aggiungerà la già citata degli arretrati, che supera di 2 mila euro. I lavoratori del settore dell’istruzione potranno già usufruirne a Natale, senza doverne fare richiesta. Bisogna attendere prima l’accordo, però, che avverrà dopo l’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei conti.