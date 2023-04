Fedriga va verso la conferma in Friuli, per i dem obiettivo 20%

Urne aperte oggi e domani in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. Al momento i seggi registrano una riconferma verso il presidente leghista Massimiliano Fedriga. Una gara senza tanti clamorosi colpi di scena. La nuova segretaria del Pd, Elly Schlein spera quantomeno di arrivare a raggiungere il 20%.

Gli elettori del Friuli, circa 1,1 milioni di persone, dalle 7 di questa mattina potranno recarsi nei vari seggi per esprimere la propria preferenza e vedrà sfidarsi l’uscente presidente, insieme a Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli e una schiera di oltre 530 candidati.

Fedriga è in testa alle regionali del Friuli Venezia Giulia

Si chiuderanno nella giornata di domani gli oltre 230 seggi aperti per le regionali in Friuli Venezia Giulia. A scanso di colpi di scena la vittoria sarà riconfermata per il presidente uscente, Massimiliano Fedriga.

La Lega spera di poter pareggiare i conti, sommando i propri voti a quelli della civica del presidente uscente e sulla percentuale che farà il partito democratico. La nuova segretaria, Elly Schlein, ha dichiarato di voler raggiungere il 20%, superando il 18 fisso degli ultimi anni.

Fedriga, invece, sarebbe il primo governatore del Friuli Venezia Giulia a riconfermarsi dopo la sua prima candidatura. Fratelli d’Italia dovrebbe confermarsi come primo partito, in quanto al momento ha già intascato il 32% alle politiche.

Gli altri candidati

Quattro sono in tutto i candidati che stanno tentando di prendere il posto come presidente del Friuli Venezia Giulia. Per la seconda volta consecutiva si è ricandidato Massimiliano Fedriga, il quale è in testa agli altri.

A seguire troviamo Massimo Moretuzzo, 47 anni, consigliere uscente. Una coalizione tra Pd e grillini, i quali, pur essendo alleati hanno comizi separati. Per il movimento 5 stelle, però, alle politiche non sono andate oltre il 7,3%.

“Siamo partiti fra mille difficoltà, ma abbiamo costruito una coalizione che può avere prospettive, in futuro”.

Queste sono state le parole dichiarate da Debora Serrachiani, ex presidente del Friuli dal 2013 al 2018, la quale è riuscita a mettere in piedi l’alleanza. L’altro candidato alla regione è Alessandro Maran, 62 anni, appartenente al Terzo Polo. I no-vax, invece, hanno deciso di schierare Giorgia Tripoli sostenuta da gilet arancioni e no-Green pass.

Le dichiarazioni di Elly Schlein

Nei giorni scorsi, prima ancora della chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, la neo segretaria del partito democratico Elly Schlein ha rilasciato delle dichiarazioni durante un comizio a Trieste, circa il pd nella regione automona: