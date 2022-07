Il rapper Fedez è tornato in ospedale, dopo la sua operazione per un tumore al pancreas, per una visita di controllo. Il messaggio social per rassicurare tutti i suoi fan.

Fedez è una delle personalità più seguite sui social: rapper, impegnato nel sociale e sempre pronto a condividere con i suoi follower la sua vita quotidiana.

Infatti, con loro ha condiviso anche la paura per il tumore al pancreas, al quale è stato operato a fine marzo. Tutto è andato per il meglio ma, come da prassi, l’artista deve recarsi a controllo periodicamente. Ecco l’esito della sua ultima visita e il messaggio mandato ai fan.

Fedez di nuovo in ospedale per la visita di controllo: “Sono grato”

Lo scorso marzo, Fedez ha trascorso ben sei ore in sala operatoria al San Raffaele di Milano, per l’asportazione di un tumore al pancreas che ha cambiato totalmente la sua vita.

Un momento di paura, tensione, soprattutto per la sua famiglia, sua moglie Chiara Ferragni e i suoi bambini Leone e Vittoria. L’artista, per fortuna, ne è uscito indenne e in questi mesi è tornato alla sua vita, alla musica e alla sua amatissima famiglia.

I suoi milioni di fan, che lo seguono costantemente sui social, sono sempre attenti a tutte le notizie che arrivano dal rapper sulla sua salute, come quella di ieri.

Infatti, Fedez ha pubblicato una stories subito dopo la sua visita di controllo prima delle vacanze estive, condividendo una foto con il suo medico ringraziando tutto lo staff del Professor Falconi.

Tutto sta andando per il meglio, come comunica l’artista milanese, e per fortuna tutta la famiglia Ferragnez può partire con tranquillità per le proprie vacanze.

Fedez e Chiara, sopralluogo alla nuova casa

Oltre alla visita medica che è andata per il meglio, in queste ore Fedez e Chiara Ferragni stanno mostrando ai fan il cantiere della loro nuova casa.

La coppia ha acquistato un attico, che sarà fantastico, sempre nella zona di Citylife a Milano, dove già vivono con i loro bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nelle ultime ore, infatti, hanno pubblicato diverse stories con tanto di caschetti protettivi, mostrando il cantiere e annunciando che, secondo i piani, la loro nuova casa sarà pronta per la prossima primavera.

Ovviamente, la casa ha una terrazza spettacolare su tutta Milano, ancora meglio di quella che già possiedono nell’appartamento attuale. Inoltre, la struttura possiede una grande piscina, comune a tutto il palazzo.

Per adesso è ancora tutto molto grezzo, quindi non sappiamo ancora come sarà alla fine la nuova dimora Ferragnez ma, conoscendo i gusti dei due influencer, siamo sicuri che sorprenderà con effetti speciali.