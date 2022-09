Federica Pellegrini, sai qual è il suo titolo di studio? Da restare a bocca aperta

Federica Pellegrini oltre ad essere una campionessa di nuoto ha un titolo di studio molto particolare. Ecco di quale si tratta.

Nel mondo dello sport sono tante le donne che hanno dato all’Italia gioie immense grazie alle loro prestazioni e alla loro tenacia nel corso degli anni e molte di loro si sono anche dedicate al mondo dello spettacolo.

Una di loro, che in queste ultime settimane ha fatto molto parlare di sé, è Federica Pellegrini, nuotatrice rinominata anche la Divina che detiene il titolo di primatista mondiale nei 200 m ed europea per quanto riguarda i 400 m.

Federica Pellegrini e il titolo di studio che nessuno si aspettava

Lo scorso 27 agosto, la nuotatrice è convolata a nozze con il suo allenatore Matteo Giunta dopo alcuni anni di relazione. La cerimonia si è svolta a Venezia presso la Chiesa di San Zaccaria.

A presenziare all’evento, organizzato dal celebre wedding planner Enzo Miccio, ci sono state tante personalità importante sia del mondo dello spettacolo che dello sport che hanno voluto condividere con la coppia la gioia del loro giorno speciale.

Grande assente Filippo Magnini, ex fidanzato della Pellegrini e cugino di sangue di Matteo Giunta. Infatti, i due sembrano essersi conosciuti proprio grazie a lui in quanto durante la sua relazione con la Pellegrini aveva come allenatore proprio Giunta.

In una intervista, la Divina ha chiesto di non parlare di Filippo dato che fa parte del suo passato anche se in qualche modo è legato al suo attuale marito e la sua non presenza al matrimonio ha fatto molto parlare.

Complice anche il fatto che nello stesso giorno, Magnini ha pubblicato sui social una foto dove era al mare assieme alla sua compagna Giorgia Palmas e si sono mostrati sorridenti e innamorati.

Per molti, questa è stata una frecciatina alla coppia che nello stesso momento stavano scambiandosi le promesse di matrimonio davanti a tutti gli invitati che condividevano la loro unione.

Subito dopo il matrimonio i due sono volati in America in visita nei loro posti del cuore e la Pellegrini ha poi preso parte ai Tim Music Awards che si sono tenuti presso l’Arena di Verona per consegnare i premi al cantautore Biagio Antonacci.

La laurea della Divina

La Pellegrini, ha rivelato dopo il suo matrimonio che lei e suo marito sono molto diversi, in quanto lei è gelosissima confessando di essere stata tradita e di aver tradito, come ha rivelato anche il suo ex fidanzato Luca Marin che l’ha trovata durante i mondiali di Shanghai in flagrante proprio con Magnini.

La donna, ha rivelato che diversamente da Giunta, lei non si fida degli uomini e spesso controlla il suo telefono e lui è a conoscenza del fatto che la nuotatrice conosca le sue password.

Inoltre, la Pellegrini si è lamentata del fatto che suo marito quando è stata in vacanza a Formentera con le sue amiche, non si sia fatto sentire molto da lei e l’uomo ha giustificato il tutto dicendole che non voleva disturbarla mentre era in vacanza.

Ammettendo di voler diventare mamma molto presto, la Pellegrini è riuscita a far coincidere i suoi impegni sportivi con quelli scolastici riuscendo a ottenere il diploma e a terminare gli studi.

Presto però, la nuotatrice si troverà ad avere una Laurea Honoris Causa dall’Università San Raffaele di Roma in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e il riconoscimento avverrà il prossimo 29 settembre.

Nello stesso giorno, Federica terrà una Lectio Magistralis intitolata La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzare la prestazione, dato che durante le Olimpiadi di Rio del 2016, la nuotatrice aveva giustificato la sua performance non del tutto brillante per via dell’arrivo del ciclo mestruale che ha influito sul risultato della gara.