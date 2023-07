Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio dell’ex nuotatrice

Dopo lo scoop di Chi Magazine di ieri, arriva la conferma ufficiale della diretta interessata: Federica Pellegrini è incinta. L’ex nuotatrice appena qualche ora fa si era mostrata piuttosto stizzita durante un’intervista a La Repubblica, ma in occasione anche del superamento del suo record dei 200 stile libero, ha colto l’opportunità di congratularsi con la collega australiana e annunciare la gravidanza.

Da giorni si rincorrevano le voci di una presunta gravidanza di Federica Pellegrini, e ieri Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato lo scoop pubblicando delle foto dell’ex nuotatrice con un addome stranamente arrotondato. Un servizio che ha fatto andare su tutte le furie la campionessa, che appena qualche ora fa ha commentato duramente in particolare le descrizioni che accompagnavano le immagini, qualcosa che lei ha sentito come una sorta di body shaming, se vogliamo. Un’ora fa, però, proprio Federica ha confermato i rumor, condividendo sul suo profilo Instagram un video inequivocabile in cui annuncia di essere in dolce attesa.

Federica Pellegrini è davvero incinta: il video su Instagram

“Amazing race @mollie_ocal Really one of the best race that I have seen in the last 14 years. But I want to tell you something……. CONGRATS AGAIN “ ha scritto Federica un’ora fa sul suo profilo Instagram, ovvero: Fantastica gara Mollie O’Callaghan. Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni Ma voglio dirti una cosa… Complimenti ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Nel video la si vede guardare fisso nell’obiettivo della telecamera, prima di alzare la maglietta del suo completo da casa e mostrare un ventre lievemente arrotondato su cui campeggia la scritta: “We’ll take it back!” cioè, ce lo riprenderemo, in italiano, lasciandosi poi andare a un abbraccio dolcissimo con il marito Matteo Giunta. Un modo simpatico per fare i complimenti alla nuotatrice australiana che è riuscita a scendere sotto il record di Pellegrini nei 200 metri stile libero stabilito ancora nel lontano 2009 con 1’52”98. La giovane campionessa è riuscita a scendere a 1’52”85.

“La Divina” chiude così la bocca alle indiscrezioni che avevano iniziato a trapelare fin da domenica scorsa, quando per primo Dagospia aveva parlato chiaramente della sua dolce attesa. A seguire era poi arrivata l’anticipazione di Chi Magazine, in edicola poi da oggi con il nuovo numero e all’interno il servizio dedicato all’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini, il servizio incriminato e la sua replica

“La vediamo addolcita. Nelle forme: è appena un po’ più dritto il punto vita, appena un po’ più rotondo il seno, più sporgente il pancino” aveva scritto Chi a corredo delle foto che mostravano Federica in costume a Sabaudia. E proprio questa descrizione sembra non essere piaciuta per niente all’ex nuotatrice che poche ore fa, raggiunta da Repubblica, è apparsa parecchio infastidita.

“Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero” aveva risposto alla domanda del giornalista, guardandosi bene, tuttavia, dallo smentire la notizia in sé. Un fastidio legato quindi non tanto all’annuncio dato al posto suo, ma quanto al basare tutto sul piano fisico, a quanto sembra.

Un’ora fa, poi, lei e Matteo devono aver pensato di prendere i famosi “due piccioni con una fava”, e hanno scelto di fare i complimenti a Mollie O’Callaghan e nello stesso tempo dare l’annuncio ufficiale della gravidanza, la prima, della Divina, che stando ai calcoli dovrebbe essere di circa tre mesi e potrebbe dare alla luce il suo primo figlio nel gennaio del 2024.