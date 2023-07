Acquistano questa casa ad 1 euro e la trasformano in un posto lussuosissimo | FOTO

Due coniugi hanno deciso di acquistare un tugurio al costo di 1 solo euro e trasformarla in una casa dotata di ogni comfort. Vediamo come hanno fatto.

Comprare casa è il sogno di molti. Non tutti, però, ci riescono perché le spese possono essere molto alte.

Comprare casa ad 1 euro

La storia che stiamo per raccontarti oggi ha come protagonisti due coniugi inglesi che si chiamano Sam e Rachel. I due avevano deciso già da tempo di abbandonare la loro casa in affitto per investire in un’abitazione tutta loro.

Per un motivo e per un altro, però, dati i prezzi del mercato immobiliare, non erano ancora riusciti a realizzare il proprio sogno. Un giorno, però gli si presentò un’occasione. Qualcun altro, al posto loro, avrebbe sicuramente lasciato perdere. I due, invece, hanno deciso di lanciarsi in un progetto unico per creare la casa che davvero volevano.

In pratica, gli si palesò la possibilità di acquistare una casa che versava in uno stato di degrado e abbandono. Il prezzo simbolico imposto dalle casse comunali era di 1,12 euro. Del resto, nessuno si sarebbe mai cimentato nel recupero di quella che sembrava un’abitazione che nessuno avrebbe potuto riportare ad uno stato normale e viverci dentro.

Tuttavia, chi credeva che Sam e Rachel non ce l’avrebbero fatta, dovrà ricredersi continuando a leggere di seguito.

La trasformazione durata un anno

Anche se hanno pagato al loro Comune di residenza poco più di un euro, i soldi che la coppia ha dovuto investire dopo per rendere abitabile la nuova casa, sono stati parecchi. Al di là dell’esborso monetario, sono stati notevoli anche gli sforzi per fare il progetto e mettere in campo i lavori che sono durati un anno intero.

La casa, appena acquistata appariva come una sorta di scheletro tutt’altro che vivibile. Le pareti non erano tinteggiate ed il tetto completamente rovinato. Per non parlare del giardino che sembrava una selva dalla quale non si poteva uscire. Piuttosto che perdersi d’animo, però, i due coniugi si sono rimboccati le maniche e hanno fatto tutto da soli.

Sì avete letto bene. Benché non avessero le competenze, si sono messi a studiare e a visualizzare decine e decine di tutorial per poter riuscire nel loro intento: avere la casa che avevano sempre desiderato.

Dopo un anno, la casa era irriconoscibile: le pareti tinteggiate, il tetto riparato, i pavimenti sostituiti, il tutto arricchito con un tocco personale. Ogni arredo era in grado di raccontare un pezzetto della storia personale dei due coniugi che l’avrebbero abitata.

Benché avessero fatto tutto da soli, il risultato era quello che avevano sempre sognato: una casa di lusso in cui poter vivere per tutta la vita.