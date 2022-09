Federica Aversano di UeD, eccola insieme al figlio: lo scatto fa piangere tutta Italia

Federica Aversano ha pubblicato una foto assieme a suo figlio facendo commuovere tutta Italia. Ecco lo scatto.

Uomini e Donne è tornato a partire dal 20 settembre sui televisori di tutti gli italiani e con sé ha portato i vecchi opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino ma anche protagonisti della vecchia edizione in un ruolo completamente diverso.

Il programma da la possibilità ad alcuni ragazzi o ragazze di venire in trasmissione ed esprimere l’interesse per uno dei tronisti del programma. Dopo una serie di esterne, il tronista in questione decide di scegliere tra le sue pretendenti quella con cui formare una coppia.

Federica Aversano e la foto commovente

Sebbene alcune di queste sono scoppiate nel corso degli anni, ci sono alcune che hanno dimostrato di resistere nel tempo e di mostrare il loro amore anche sui social o in altre occasioni.

Un ex tronista che in questi giorni sta facendo parlare di sé è Luca Salatino in quanto è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il ragazzo durante il suo trono ha scelto di legarsi sentimentalmente a Soraia e in questi giorni Elenoire Ferruzzi, altra concorrente del reality, ha ammesso che il tronista l’ha illusa e che non è davvero innamorata della sua fidanzata.

Luca ha cercato di chiarire con la donna, ma questa sembra non voler sentire ragione e tutti quanti si stanno chiedendo se proprio Soraia entrerà in casa per parlare del disguido che si è creato in pochi giorni di convivenza.

Soraia, è una delle ex protagonista che è stata molto amata nel corso del programma ed una delle sue amiche più care è Federica Aversano ex corteggiatrice della trasmissione che in questa nuova stagione è stata promossa a tronista.

Spesso accade che ex corteggiatori che non sono stati scelti dai tronisti precedenti, per via della loro storia e dell’apprezzamento da parte del pubblico vengono contattati nuovamente dalla redazione e proposto loro di sedere sul trono.

Federica, infatti, nella scorsa edizione si è presentata nel programma come corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri, con cui ha avuto un rapporto molto particolare fatto di momenti di gioia e momenti di discussione.

Nonostante questo, i due sono sembrati sempre affiatati e presi l’un dall’altro, ma alla fine, il tronista ha scelto di legarsi alla sua rivale, ossia a Valeria Cardone e per questo motivo, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di dare a Federica un’altra occasione per trovare l’uomo della sua vita.

L’amore per suo figlio

Uno dei motivi principali pare essere stato il suo passato, infatti la Aversano nonostante abbia ventotto anni, ha avuto un figlio da una sua precedente relazione e non c’è stato un attimo dove la ragazza ha dimostrato amore nei confronti del suo bambino.

Sui social, Federica è molto attiva e spesso pubblica foto della sua quotidianità anche se su Instagram ha disattivato la modalità che permette ai suoi fan di commentarle le sue foto pubblicate.

Ma questo non ha reso impossibile esprimere gioia nel vedere una delle sue foto più belle che la donna ha postato sul noto social nel mese di luglio dove la si può vedere intenta a baciare l’uomo della sua vita.

Si tratta di Luciano Giuseppe, ossia di suo figlio, di due anni e mezzo e nello scatto possiamo vedere l’attuale tronista seduta con suo figlio in piedi che le si avvicina per darle un affettuosissimo bacio.

Lo scatto ha commosso tutta Italia che si è subito precipitata a riempire di like la foto e sui social non si è fatto altro che parlare della dolcezza della ragazza e di quanto sia premurosa e affettuosa nei confronti di suo figlio.

Vedremo se questa volta, Federica avrà modo di trovare il suo uomo all’interno del noto programma di Canale 5.