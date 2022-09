Federer in coppia con Nadal, ecco l’ufficialità

E’ tutto vero, l’ultimo match della carriera da tennista di Roger Federer sarà in coppia con Rafael Nadal, l’amico di sempre ma anche il tennista con il quale si è sfidato più volte nel corso della rivalità probabilmente più bella nella storia dello sport



Si concluderà nel modo più romantico possibile la carriera di Roger Federer, il fenomeno di Basilea giocherà l’ultima partita della carriera in doppio ed il suo compagno di squadra sarà Rafa Nadal.

Accontentate dunque le richieste dei tifosi che hanno spinto l’allenatore Bjorn Borg a prendere questa decisione.

In campo ci saranno addirittura 42 titoli del Grande Slam (22 per Nadal, 20 quelli di Federer), i due fenomeni sfideranno Sock e Tiafoe, quest’ultimo ha recentemente eliminato proprio Nadal dallo US Open con una partita da antologia.

Durante la conferenza stampa di vigilia alla Laver Cup lo stesso Federer ha ammesso di non essere in grande condizione fisica e di temere molto questa sua ultima partita all’interno del circuito ATP.

Federer in coppia con Nadal, la storia di una grande amicizia

Era stato lo stesso Federer ad anticiparlo durante la conferenza stampa, lo svizzero voleva chiudere la propria carriera disputando un match in coppia con Rafa Nadal.

L’allenatore del Team Europa Borg ha deciso di esaudire la richiesta dello svizzero e di tutti i tifosi mettendo i due campioni in coppia nel match di venerdì sera.

Nadal e Federer hanno già giocato un doppio insieme, ovvio che tanto dipenderà dalle condizioni fisiche dello svizzero che ha ammesso di non essere al 100% della propria forma fisica.

Si chiuderà non soltanto la carriera di Federer ma anche la rivalità più bella della storia dello sport; Rafa e Roger hanno scritto pagine incredibili nel recente passato e le loro sfide sono sempre state caratterizzate da una profonda amicizia che andava oltre qualsiasi rivalità sportiva.

Nadal e Federer sfideranno Sock e Tiafoe in un match che comunque si preannuncia interessante e con tanti spunti tattici, il team europa dovrà servire bene cercando di non dare ritmo ai due americani sempre molto bravi a sfruttare il gioco da fondo campo.

Sia Roger che Rafa non sono ovviamente giocatori da doppio ma con la loro classe cercheranno di uscire vincitori da una sfida difficile ma sicuramente storica, quello di venerdì sera infatti sarà l’ultimo match ufficiale nella carriera di Roger Federer, il giocatore svizzero lascerà il tennis dopo 20 anni di successi.