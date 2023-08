Fede nuziale, come pulirla in pochi minuti: il metodo per farla tornare a brillare

By

La fede nuziale è un anello che si indossa ogni giorno, tutti i giorni. Per questo, può sporcarsi facilmente. Vediamo come pulirla in modo facile e veloce.

Anche se è realizzata in oro, il metallo più nobile di tutti, la fede nuziale può sporcarsi e non brillare più come un tempo.

Fede nuziale: perché si sporca

La fede nuziale è il simbolo della promessa indissolubile che, durante il matrimonio, marito e mogli si scambiano per l’eternità. Realizzata generalmente in oro, la fede nuziale dovrebbe essere indossata sempre sull’anulare della mano sinistra.

Proprio perché viene portata costantemente, ogni giorno, la fede nuziale può sporcarsi, anche se l’oro è considerato uno dei metalli meno reattivi e resistenti alla corrosione. Tuttavia, in alcuni casi, lo sporco può accumularsi e far perdere brillantezza all’anello.

L’oro resiste bene all’ossidazione ma potrebbe reagire alle sostanze chimiche presenti nell’ambiente, come i detergenti chimici o persino il sudore. Tali sostanze potrebbero depositarsi sull’anello, contribuendo all’accumulo di sporco che fa perdere lucentezza alla fede nuziale. In particolare, il sudore che contiene molti sali minerali può depositarsi ed opacizzare l’anello in superficie.

Anche l’ambiente in cui si conservano le fedi nuziali può influenzare il loro aspetto. Se vengono conservate in un posto molto polveroso, umido o ricco di agenti inquinanti nell’aria si può incentivare la formazione di una patina di sporco.

Senza dimenticare che, il contatto con materiali quali legno, metalli o tessuti può causare graffi o abrasioni sulla superficie dell’anello. Nei punti danneggiati, lo sporco potrebbe accumularsi.

Per fortuna, esistono dei rimedi per far tornare all’originaria brillantezza anche la fede nuziale più opacizzata dal tempo e dallo sporco. Vediamo quello più semplice ed immediato di seguito.

Come pulirla

Ciò che ti occorrerà è già a disposizione nella tua cucina ovvero del sapone a pH neutro, dell’ovatta e dell’alcol denaturato. Metti gli oggetti in una pentola ricolma d’acqua calda, insieme al sapone a pH neutro. Lascia in ammollo per una mezz’oretta. Dopodiché, con l’aiuto di un batuffolo di cotone, strofina delicatamente le fedi nuziali con l’alcol denaturato.

Nel caso in cui si trattasse di fedi intrecciate, meglio utilizzare uno spazzolino con le setole impregnate di alcol per riuscire meglio nell’intento di lucidare l’oro in tutte le sue parti.

Al posto dell’alcol, potrai utilizzare del dentifricio a patto che sia bianco e privo di microsfere che potrebbero rovinare e graffiare l’oro. Massaggia il dentifricio sulle fedi con i polpastrelli e poi risciacqua.

La pulizia finale potrà essere ultimata con un panno in microfibra. Vedrai le fedi brillare di nuovo, come il primo giorno. Il sistema che ti abbiamo spiegato sopra va bene per l’oro giallo e l’argento. Per l’oro rosso, invece, meglio utilizzare un batuffolo impregnato nell’ammoniaca.