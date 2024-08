I trattamenti inizieranno alle 18 di oggi, martedì 13 agosto, e coinvolgeranno alcune vie e giardini nella parte ovest della città, vicino al centro storico.

Al momento non esiste una cura specifica per la Dengue. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in una o due settimane grazie a un’adeguata assistenza medica.

Febbre Dengue, un caso a Pistoia: scatta la disinfestazione urgente

Il Comune di Pistoia ha preso provvedimenti urgenti a seguito della segnalazione di un caso di infezione da virus Dengue. L’Asl Toscana Centro ha notificato il caso, e per precauzione, il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione. Questo prevede trattamenti larvicidi e adulticidi contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus), il principale vettore del virus. Inoltre, verranno rimossi i focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private individuate in collaborazione con l’Ausl.

I trattamenti inizieranno alle 18 di oggi, martedì 13 agosto, e coinvolgeranno alcune vie e giardini nella parte ovest della città, vicino al centro storico. Il comune ha chiesto la collaborazione dei cittadini per rendere accessibili le pertinenze esterne (giardini, orti, cortili, piazzali e terrazze) al personale incaricato, munito di documento di riconoscimento, al fine di effettuare gli interventi necessari.

Virus Dengue: sintomi e cura

Il virus Dengue, noto anche come febbre Dengue, è un arbovirus trasmesso principalmente dalle zanzare del genere Aedes, in particolare dalla zanzara tigre (Aalbopictus) e dalla zanzara Aedes aegypti. La Dengue può causare una vasta gamma di sintomi, che vanno da febbre lieve a grave. I sintomi comuni includono affaticamento, eruzione cutanea, mal di testa, febbre alta, dolori muscolari e articolari. Il virus Dengue viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette. Le zanzare Aedes si infettano quando pungono una persona infetta e poi trasmettono il virus a nuove persone.

La Dengue è diffusa in molte parti del mondo, soprattutto nelle regioni tropicali e subtropicali. Le aree endemiche includono parti dell’Asia, dell’Africa, delle Americhe e dell’Oceania. La prevenzione della Dengue coinvolge il controllo delle zanzare, l’uso di repellenti, l’abbigliamento protettivo e la riduzione dei potenziali siti di riproduzione delle zanzare. In alcuni casi, la Dengue può progredire verso forme più gravi, come la Dengue emorragica o la sindrome da shock da Dengue. Queste condizioni richiedono cure mediche immediate.

Al momento non esiste una cura specifica per la Dengue. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in una o due settimane grazie a un’adeguata assistenza medica. Il trattamento è principalmente sintomatico e di supporto. Sebbene non ci siano farmaci antivirali specifici per la Dengue, il paracetamolo può essere utilizzato per combattere febbre e dolore. Tuttavia, è importante evitare farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) che potrebbero aumentare il rischio di emorragie.