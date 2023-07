Fate molta attenzione a questa applicazione, ci spia: la utilizziamo quasi sempre

Attenzione a ciò che scaricate sul vostro cellulare: questa applicazione ci spia. Di quale si tratta? Lo scopriamo insieme.

Questa applicazione che utilizziamo quotidianamente è pericolosa: ci spia. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione.

Cellulari e applicazioni: privacy a rischio

I cellulari rappresentano un traguardo importante nel mondo tecnologico. Sempre più smart e innovativi, occupano un posto importante nella nostra vita.

Utilizzati non solo per effettuare chiamate o per inviare i messaggi, i telefonini sono oggi un accessorio indispensabile per comunicare con il mondo senza confini, per studiare, informarsi, istruirsi ma anche semplicemente per divertirsi.

Sebbene siano davvero tanti i vantaggi che derivano dall’utilizzo degli smartphone, è altrettanto vero che non possiamo non considerare anche gli svantaggi: cosa succede alla nostra privacy?

Talvolta, inconsapevolmente, ci esponiamo a rischi che nemmeno immaginiamo trascrivendo dati e informazioni personali che vengono “catturati” e memorizzati dalla rete.

Sapete che anche alcune applicazioni che scarichiamo dagli store dei nostri telefonini possono rappresentare un rischio concreto per la nostra privacy? Per esempio, c’è questa famosissima applicazione che ci spia. La utilizziamo tutti i giorni. Ecco di quale stiamo parlando.

Questa la famosa applicazione che ci spia

Bisogna prestare sempre massima attenzione quando si naviga in rete o in generale quando si utilizza il cellulare. Persino le applicazioni che crediamo più innocue, perché scaricate dagli store ufficiali dei nostri smartphone, possono rappresentare un rischio per la sicurezza della privacy.

C’è questa famosissima applicazione che utilizziamo tutti i giorni, che ci spia. Forse non ne siete al corrente: stiamo parlando di TikTok. Che siate adolescenti, giovani o anche adulti poco importa: se trascorrete diverse ore utilizzando il cellulare, vi sarà sicuramente capitato di accedere a questa piattaforma social per divertimento.

Ebbene, sembra proprio che TikTok tenga sotto controllo le nostre ricerche, monitorando con attenzione ciò che vediamo o che cerchiamo sulla piattaforma. Proprio per questa ragione, a partire dal 2024, in molte città e stati TikTok scomparirà per sempre.

Per esempio, Greg Gianforte, governatore dello stato del Montana negli Stati Uniti d’America, ha firmato una legge che abolisce TikTok dal primo gennaio 2024. Tantissimi i content creator che hanno dato inizio ad una battaglia legale chiedendo di poter continuare ad utilizzare legalmente questo social.

Con molta probabilità, anche in alcuni stati europei la piattaforma cinese potrebbe scomparire definitivamente dagli store dei cellulari. La Commissione Europea ha già chiesto ai parlamentari la disinstallazione di questa piattaforma per ragioni legate alla sicurezza.

Stessa richiesta fatta anche ai membri del Pentagono e del governo americano. La Francia, ancora, ha vietato ai dipendenti della pubblica amministrazione di utilizzare prodotti che fanno parte della società informatica cinese ByteDance che dal 2018 ha acquisito anche la piattaforma TikTok.

Il governo francese crede che questa azienda sfrutti TikTok per rubare dati e informazioni personali degli internauti da vendere poi al governo cinese. Ma perché i nostri dati rappresenterebbero una ricchezza per la Cina? Risposta presto data.

Spiando le nostre ricerche e analizzando le nostre cronologie, i servizi di intelligenza sono in grado di aiutare il governo cinese a capire quali sono gli interessi degli internauti e i prodotti ricercati, iniziando così una propaganda mirata a condizionare l’opinione pubblica e a destabilizzare l’assetto politico degli altri Paesi.