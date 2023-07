Fate attenzione a queste 2 applicazioni: vi rubano tutti i vostri dati personali

Bisogna fare molta attenzione a queste applicazioni, perché studiate appositamente per rubare tutti i dati personali.

Negli ultimi anni, con l’espansione delle applicazioni mobili e l’aumento del loro utilizzo per attività quotidiane, la sicurezza dei dati personali è diventata una preoccupazione sempre più pressante. Mentre molte app sono state sviluppate con la massima integrità e trasparenza, ci sono anche quelle che agiscono nell’ombra, cercando di sfruttare la nostra fiducia per scopi loschi.

Sicurezza informatica: due applicazioni da non installare mai

La sicurezza informatica è divenuta una componente cruciale nella protezione dei nostri dati sensibili. Le app malevole possono celarsi dietro facciate ingannevoli, fingendosi innocue e utili, per poi accedere ai nostri dati personali e rubarli senza che ce ne accorgiamo.

Un recente caso eclatante di questo genere è stato scoperto da Pradeo, una società di sicurezza informatica all’avanguardia nel settore. Essi hanno identificato due app che si presentavano come semplici file manager, promettendo di aiutarci a organizzare i nostri file e documenti. Tuttavia, dietro questa maschera di utilità innocente, si celava un vero e proprio virus che metteva a rischio i nostri dati più sensibili.

Quali sono i rischi delle app non certificate

I rischi associati a queste app fraudolente sono diversi, e vale la pena comprendere quali sono gli aspetti critici a cui fare attenzione:

Autorizzazioni eccessive

Molte app richiedono autorizzazioni per accedere a determinate funzioni del nostro dispositivo. Tuttavia, se un’app sembra richiedere più autorizzazioni di quelle necessarie per la sua funzionalità, potrebbe essere un segnale di allarme. Dovremmo valutare attentamente se concedere tali autorizzazioni, soprattutto se si tratta di dati sensibili come la posizione, la rubrica o i file personali.

Valutazioni e recensioni sospette

Le app affidabili di solito ricevono recensioni e valutazioni positive dagli utenti. Se notiamo una valanga di recensioni negative o sospette, o se l’app ha poche valutazioni, potrebbe essere un segnale che qualcosa non va.

Sviluppatore sconosciuto

Prima di scaricare un’app, dovremmo controllare chi è lo sviluppatore. Le app provenienti da sviluppatori noti e affidabili sono generalmente più sicure rispetto a quelle create da entità sconosciute.

Aggiornamenti frequenti

Le app malevole potrebbero tentare di evitare il rilevamento, aggiornandosi frequentemente per nascondere le proprie intenzioni. Dovremmo prestare attenzione a modifiche sospette o inaspettate all’applicazione.

Verifica delle autorizzazioni

È sempre bene controllare le autorizzazioni richieste dall’app prima di scaricarla. Se un’app che si presenta come un semplice file manager chiede l’accesso alla fotocamera o ai messaggi, è probabile che qualcosa non vada.

Ricerche online per controllo applicazioni

Effettuare ricerche online sull’applicazione può rivelare informazioni preziose riguardo a potenziali problemi o rischi noti.

La scoperta di Pradeo dimostra l’importanza della vigilanza e della prudenza nel mondo delle app mobili. Affidarsi a fonti affidabili, utilizzare soluzioni di sicurezza informatica e seguire queste linee guida può aiutare a proteggere i nostri dati personali da intrusioni indesiderate.

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo così centrale nella nostra vita quotidiana, la sicurezza dei dati è una responsabilità che non possiamo ignorare. Mantenere uno sguardo attento sugli aspetti critici delle app che scarichiamo può fare la differenza tra proteggere i nostri dati e cadere vittime di attacchi informatici. Con il contributo di aziende di sicurezza informatica come Pradeo, possiamo sperare di vivere in un mondo digitale più sicuro e protetto.