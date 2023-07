Il maltempo continua a flagellare le zone del Nord Italia, portando con sé allagamenti, morte e distruzione. Una violenta grandinata ha colpito, la scorsa notte, la provincia di Como, con un bilancio disastroso.

Due donne sono state sorprese da una valanga di ghiaccio mentre dormivano. Non ha avuto scampo, invece, il loro cane. Vediamo insieme cosa è successo.

Como, donne sorprese da una valanga

Una violenta grandinata ha svegliato, intorno alle 4 di questa notte, l’intera provincia di Como, portando con sé allagamenti, morte e distruzione. Grandine e fango hanno travolto la casa di due donne, madre e figlia (rispettivamente di 91 e 62 anni) che sono state colte di sorpresa nel sonno e sono state costrette a fuggire via per salvarsi.

Le due donne erano a letto quando il fango è entrato in casa loro. La loro casa è situata in fondo ad una discesa, nel comune di Senna Comasco, in provincia di Como. Le due donne sono state colte mentre erano a letto da una valanga di ghiaccio e fango che ha letteralmente invaso la loro abitazione. Le due donne sono riuscite a salvarsi, mentre il loro cane non ce l’ha fatta, è rimasto ucciso.

È stato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei medici del 118 che hanno salvato le due donne, in evidente stato di ipotermia, e le hanno trasportate all’ospedale “Sant’Anna” di Como. L’anziana donna è, ancora, in prognosi riservata mentre sua figlia, trovata in uno stato di ipotermia avanzato, è ricoverata in terapia intensiva.

La grandinata è stata alquanto violenta e non ha risparmiato neanche altri comuni vicini quali quelli della zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Sono stati circa 150 gli interventi per allagamenti di cantine e sottopassi e per rami caduti o pericolanti e per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni.

Tante sono state le arterie viarie chiuse a causa dell’intensa grandinata che si è abbattuta sull’intera provincia di Como. Danni ingenti si sono avuti un po’ ovunque tanto che i Vigili del Fuoco sono stati impegnati sino alle prime ore di questa mattina negli oltre 150 interventi ai quali sono stati chiamati.

