Attentato in Israele, auto piomba sulla folla: almeno 10 i feriti

Attacco a Tel Aviv, dove un uomo armato di un coltello ha travolto con un furgone una fermata dell’autobus e ha iniziato ad accoltellare le persone presenti. I feriti sarebbero almeno 10 di cui 2 gravi. L’attentatore è stato fermato da un civile armato che gli ha sparato uccidendolo. Stando a fonti della polizia locale, si tratterebbe di un 23enne palestinese di un paese in Cisgiordania, Hassim Halaila. Hamas da Gaza ha esultato per l’attentato, definendolo una vendetta per l’operazione militare a Jenin.

Attimi di terrore a Tel Aviv, in Israele, dove un uomo si è lanciato con il suo furgone sui pedoni che stazionavano ad una fermata degli autobus. Una volta sceso, il ragazzo ha iniziato ad accoltellare quante più persone riusciva a raggiungere, ferendone 10, di cui due sono ora in gravi condizioni. L’attentatore è stato fermato da un civile che girava armato, e che non ha esitato ad aprire il fuoco contro di lui, uccidendolo. Sui social, intanto, sono numerosi i video che iniziano ad apparire, tra i quali anche quello dello schianto contro i passanti e l’uccisione del 23enne. La polizia israeliana, che era già in allerta, parla di un attentato terroristico, come del resto ha confermato poco dopo Hamas, che ha inneggiato a quanto accaduto, descrivendolo come una vendetta per Jenin.

Attentato a Tel Aviv, uomo ferisce con un coltello 10 persone

“L’attentatore è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una fermata di un autobus. Subito dopo ha cominciato ad accoltellare i passanti. L’aggressore è stato fermato dal coraggioso intervento di un civile israeliano armato , che gli ha sparato uccidendolo sul colpo” ha spiegato il capo della polizia israeliana Yaacov Shabtai ai giornalisti.

L’attacco è avvenuto nella zona nord di Tel Aviv, pochi minuti fa. L’uomo che si è lanciato sulla folla in attesa dell’autobus, secondo i media sarebbe il 23enne palestinese Hassim Halaila, residente in una cittadina vicino a Hebron in Cisgiordania, ma con il permesso di avere cure mediche a Tel Aviv.

Stando alle fonti locali, ci sarebbero 10 feriti, due dei quali in gravi condizioni, mentre altri feriti in modo lieve. Dai filmati delle videosorveglianze che stanno girando in queste ore, si vede chiaramente il momento dello schianto del veicolo sulla banchina degli autobus, nonché l’inizio dell’attacco nei confronti delle persone che si trovavano lì attorno.

A riuscire a fermare il responsabile di quello che le autorità cittadine hanno definito un attentato terroristico, un civile armato di pistola, che gli ha sparato almeno due volte contro, allontanando il coltello con cui aveva dato inizio all’attacco poco prima. Il ventenne è quindi morto per i colpi di arma da fuoco ricevuti.

Pochi minuti dopo l’attacco, è arrivato un messaggio di Hamas da Gaza, con cui ha voluto esultare per quella definita una vendetta per quanto successo a Jenin. “La prima risposta della resistenza a ciò che sta accadendo a Jenin” ha dichiarato subito dopo Khaled Al-Batsh, il leader della Jihad islamica della Palestina.