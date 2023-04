Fallo subito e vedrai come la tua orchidea germoglierà e fiorirà per tutto l’anno

Come fare in modo che l’orchidea fiorisca e germogli per tutto l’anno? Con questo metodo sarà facile e veloce.

Un metodo infallibile per le orchidee, così che possano crescere sane e rigogliose con l’eleganza che le contraddistingue. I vivaisti esperti suggeriscono sempre dei metodi completamente naturali da applicare in tal senso. Si possono usare ingredienti naturali come fertilizzante oppure per la loro cura, sino ad avere uno strumento aggiuntivo per la motiplicazione della pianta senza doverla acquistare. Non è così difficile come sembra e basta fare in questo modo.

Come si curano le orchidee

Le orchidee sono piante eleganti, che impreziosiscono ogni tipo di ambiente. Si adattano a tutte le case, dando quel tocco di colore originale e sofisticato. Hanno una origine tropicale, per questo motivo amano i luoghi umidi e caldi, ma mai freddi. La temperatura ideale parte dai 18 gradi per arrivare a 28 gradi. Le radici aeree rappresentano la vera particolarità di questa pianta, tuttavia sono molto delicate e devono essere sane per assorbire le varie sostanze nutritive.

Spesso e volentieri si trovano in casa o in ufficio, si regalano oppure si acquistano perché simbolo sofisticato. Non sono facili da coltivarle e richiedono molta attenzione, con tutti i consigli dei giardinieri da seguire alla lettera. Tra questi, l’importanza di posizionare la pianta sopra un davanzale e vicino ad una fonte di luce, ma senza che i raggi del sole possano colpire direttamente la pianta. Inoltre, necessitano di nutrimento continuo e acqua soprattutto durante la stagione calda.

Il terreno non dovrà mai essere secco e, allo stesso tempo, dovrà drenare completamente l’acqua. Un ristagno comporterà solamente di avere delle radici marce e un processo per la pianta che la porta alla morte.

Metodo per una orchidea sana e rigogliosa per tutto l’anno

Il metodo degli esperti per una orchidea rigogliosa, bella e sana prevede l’uso di due ingredienti principali: aglio e cipolla.

Prima di tutti, in pochi lo sanno, questi due ingredienti insieme possono formare un ottimo fertilizzante e nutriente potente per la pianta. Basterà infatti frullare una testa di aglio e della cipolla con la buccia, oppure bollire i due ingredienti e filtrare il succo. In tutti e due i casi si occupano di nutrire a fondo il terreno di questa pianta rendendola bellissima.

Alcuni vivaisti consigliano inoltre di tagliare un pezzo di talea della pianta e cicatrizzarla al fondo con l’aiuto di un accendino. Subito dopo si conserva nell’acqua, mentre si prepara il terreno arricchito da uno spicchio d’aglio e dalla cipolla. La talea viene poi messa sotto la terra con questo nutrimento, dando vita ad una nuova pianta.

È un metodo che molti esperti usano, ma è bene chiedere sempre un consiglio prima di farlo così da poter ottenere una pianta bella, sana e robusta.