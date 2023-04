Questo è ciò che è accaduto a Fara Vicentino, nella provincia di Vicenza.

Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che, in mezzo alla strada, gridava “Allah Akbar“.

Cosa è accaduto a Vicenza

Durante un conflitto a fuoco, un cittadino di origine marocchina ha perso la vita dopo che aveva sparato ad un vigile. Questo è ciò che è accaduto nel momento in cui l’uomo aveva sottratto, ad un militare, un’arma da fuoco. Il tutto è accaduto a Fara Vicentino, un comune della provincia di Firenze. L’arrivo dei Carabinieri è avvenuto dopo la segnalazione di un uomo che, preso dall’ira, aveva attirato l’attenzione urlando in mezzo alla strada “Allah Akbar”.

In base ad una prima ricostruzione, è proprio a causa di queste parole che i presenti si sono allarmati mettendosi quindi subito in contatto con il 112 e chiedendo l’arrivo immediato di una pattuglia. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale i quali hanno provato a far ragionare il marocchino senza però riuscirvi.

❌❌❌ Sparatoria in provincia di #Vicenza, a Fara‼️ Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino. C’è stata una sparatoria fra le forze dell’ordine e un cittadino, sembra di origine straniera, a seguito di un fermo. pic.twitter.com/ZtPLNXLVLx — Luca Zaia (@zaiapresidente) April 24, 2023

La mossa successiva dei Carabinieri e dei vigili è stata quella di immobilizzare lo straniero il quale, durante il corpo a corpo, è riuscito a rubare la pistola di ordinanza di un militare. Con l’arma in mano, il marocchino ha iniziato a fare fuoco ferendo un agente di polizia. I militari, ormai non hanno avuto più scelta se non quella di rispondere al fuoco uccidendo così il marocchino. È Alex Frusti è l’agente di polizia locale rimasto ferito, un uomo che è stato subito trasportato presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il commento della sindaca Maria Teresa Sperotto

Un evento che ha lasciato tutti senza parole a partire proprio dalla prima cittadina di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto.

A questo riguardo la sindaca ha rilasciato una dichiarazione affermando: “Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito“. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno.