Fai questo e li vendi tutti, super idea di riciclo con le lattine: geniale e rapido

Super idea di riciclo con le lattine: ecco un metodo davvero geniale e rapido che vi consentirà di creare qualcosa di utile e davvero bello. I dettagli qui di seguito.

Oggi giorno ci sono molti appassionati di forme di riciclaggio differenti, che si dedicano a questa tipologia di lavori utili per creare dei pratici prodotti riciclati da rivendere. Si tratta quindi di un ottimo metodo per poter riutilizzare determinati elementi, così da realizzare con le proprie mani degli oggetti utili per avere un buon guadagno. Qui di seguito parleremo di un buon rimedio che riguarda il riciclo di lattine. Ecco cosa fare.

Super idea di riciclo con le lattine

Come accennato poco fa si parlerà di uno specifico metodo che potrà riservarvi delle belle sorprese.

La bella notizia è che per l’esecuzione di questo lavoretto da fare mediante la tecnica del riciclo, vi basteranno pochi e semplici elementi da utilizzare man mano che procederete con la realizzazione.

Prima di tutto dovrete munirvi di una lattina vuota e di un cartone rotondo, dello stesso formato che ha la base della lattina.

Schiacciando il cartone tutto intorno al bordo del fondo della lattina, continuerete il procedimento mettendo in rilievo la forma rotonda mediante una linea fatta con la penna.

In questo modo potrete procedere tagliando i bordi che fuoriescono dalla base. La forma di cartone creata si dovrà poi porre su un ritaglio di stoffa della fantasia che preferite.

Passate la penna tutto intorno al cerchio, così da eseguire la stessa forma sulla stoffa, che andrete poi a tagliare sul bordo tramite delle alette.

Adesso con l’aiuto di un pennello spalmate la colla sul cartoncino, per incollare le alette di stoffa sui bordi del cartoncino rotondo.

Successivamente vi servirà la pistola con la colla a caldo, da inserire sulla base interna del barattolo di latta.

Vi servirà per fissare perfettamente il cerchio ricoperto di stoffa dentro al barattolo, precisamente sul fondo di questo recipiente.

Prendere poi un foglio di cartone con una misura corrispondente a 11 cm x 33 cm, passare sopra il pennello con la colla e posizionarlo su un pezzo di stoffa della stessa forma, andando poi a tagliare la stoffa eccedente, affinché diventi della stessa grandezza del cartone.

I passaggi da attuare

Adesso dovrete ricoprire la parete interna del barattolo con la colla a caldo, così da incollare tutto intorno il rettangolo di stoffa ricavato poco prima.

Ora non dovrete fare altro che ripetere lo stesso procedimento attuato precedentemente, per realizzare un secondo rettangolo di cartone della stessa misura del primo, da incollare sul rettangolo di stoffa.

Così potrete poi passare la colla a caldo sulla parete esterna del barattolo, incollandovi sopra questo secondo rettangolo di stoffa.

Prendete ora due rettangoli di stoffa di 60 cmx 13 cm, sovrapporli e cucirli uno sopra l’altro intorno ai bordi delle altezze.

Cucite una delle due larghezze facendo restringere il bordo e posizionarlo sul barattolo, con questo lato posto in alto.

Ora fissate bene la parte alta della stoffa sul barattolo, tramite l’aggiunta della colla a caldo, decorandola poi con un nastrino.

Ultimi dettagli da considerare

A questo punto piegare un rettangolo di stoffa 30 x 10 cm a metà verso l’alto, cucendolo di lato e riempiendolo poi di ovatta.

Applicate una pallina di stoffa imbottita sull’apertura finale attraverso la colla, per poi incollare il rettangolo imbottito sulla parte superiore esterna del barattolo.

Creando un’altra palla di stoffa imbottita, andrete a incollarvi sopra dei fili marroni di lana che corrisponderanno ai capelli che andrete a decorare con una rosellina di stoffa.

Con un pennarello, poi, potete realizzare i tratti del viso sulla palla di stoffa che incollerete su un bordo superiore del barattolo.

A questo punto il vostro portapenne a forma di bambola è pronto per essere usato o venduto.

Come avete potuto notare, grazie a questo metodo geniale e rapido potrete dar vita a qualcosa di utile che potrete decidere di utilizzare per voi stessi o per i vostri figli. O ancora potrete venderlo e avere così anche un guadagno.