“Fa coppia con lei”, Stefano De Martino fa coppia con lei: ha scelto la collega di Belén

La storia tra Belén e Stefano De Martino è tornata sotto i riflettori per via di un loro riavvicinamento. In realtà, c’è una verità che non tutti conoscono.

Stefano De Martino ha appena concluso una stagione televisiva piena di soddisfazioni ed è in tour insieme a due comici famosissimi.

Stefano De Martino e Belén Rodríguez

Dopo Amici a Stefano De Martino non tocca riposarsi, o quasi. I fan, infatti, lo troveranno in tour per lo spettacolo Che coppia noi tre, insieme a Francesco Paoloantoni e Biagio Izzo.

Insieme sono stati anche all’estero e il tour sta continuando anche se Paoloantoni si è fatto male a Napoli cadendo dallo scooter. Per questo, costretto alle stampelle o alla sedia a rotelle, a seconda dei casi, Stefano De Martino si è spesso trovato a spingerlo in carrozzina.

Alcune voci, inoltre, vogliono De Martino al timone di un programma televisivo, che dovrebbe partire con la nuova stagione, completamente inedito sui canali Rai. Nel programma farà coppia con una collega di Belén: la bravissima Andrea Delogu.

C’è un’altra cosa che ha fatto sì che l’ex ballerino di Amici tornasse prepotentemente sotto i riflettori: il ritorno di fiamma con la madre di suo figlio Santiago ovvero Belén Rodríguez. Un ritorno che i loro fan aspettavano da tanto tempo.

I due si conobbero proprio ad Amici. Poi, arrivò il matrimonio, successivamente la separazione e ancora i continui riavvicinamenti.

La verità nel loro rapporto

Sul ritorno di Stefano De Martino e Belén Rodríguez si sono sprecati i commenti. Loro, però, non hanno voluto dare molto peso alle chiacchiere poiché sembrano essere più maturi fronteggiare il loro rapporto.

Anche se entrambi sono bravi a destreggiarsi tra i gossip, anche loro sono una coppia normale, composta da due persone in carne ed ossa. Ecco perché anche loro mettono i loro paletti.

A tal proposito, Il giornale Nuovo Tv (di Riccardo Signoretti) ha riportato una dichiarazione fatta proprio dalla showgirl in merito a questo ritorno. Sembrerebbe, infatti, che la showgirl abbia posto una condizione che potrebbe risultare severa ma anche giusta.

Una scelta dettata dal fatto che De Martino, in passato, abbia tradito tanto da aggiudicarsi il soprannome di traditore seriale. Un paletto messo da Belén proprio perché l’ex marito si troverà a fare coppia proprio con una donna bella e di talento come la Delogu.

Perciò, stando a quanto riportato dal settimanale, Belen avrebbe detto che l’ex ballerino non può più sgarrare, altrimenti la storia potrebbe bell’e che finire. Quindi, al bando gli errori del passato, al fine di evitare di lasciarsi di nuovo.