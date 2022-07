“Evviva, è una feminuccia”, cicogna in casa reale: la regina felicissima per loro due

La Famiglia Reale inglese è sempre sotto i riflettori, in particolare alcuni membri principali. Ora è ancora una volta il turno di una coppia amatissima dai sudditi britannici, che attendono una notizia molto speciale.

Tutti nel mondo seguiamo le vicende della Royal Family britannica, capeggiata dalla Regina Elisabetta II, che quest’anno ha festeggiato il Giubileo di Platino della sua salita al trono.

La Regina ha, ormai, una famiglia molto numerosa, fatta di figli, nipoti e pronipoti. Pare che presto dovrà accoglierne un altro, anzi un’altra. Ecco i rumors che stanno girando a corte, scoprite su chi.

Kate e William aspettano un altro bebè? I rumors che provengono dalla corte inglese

Da 11 anni, Kate Middleton è una delle componenti della Famiglia Reale britannica più amati: moglie del principe William, Kate si è saputa distinguere per la sua eleganza e raffinatezza, oltre che per la sua bravura nelle sue mansioni reali.

In questi anni, Kate e William hanno avuto tre splendidi bambini, il primo George, la seconda Charlotte e il terzo Louis. Ma ora arrivano nuove voci sulla loro famiglia.

Secondo il settimanale tedesco Neue Post, Kate Middleton sarebbe di nuovo incinta per la quarta volta! Una notizia sconvolgente, che a quanto pare resta ancora solo un rumor, ma che potrebbe rivelarsi reale.

Nell’articolo pubblicato sulla rivista tedesca, si racconta che la piccola Charlotte, l’unica figlia femmina della coppia, abbia spifferato che la mamma è incinta di nuovo e, addirittura, avrebbe svelato il sesso: una nuova principessa!

Secondo le fonti, la gravidanza di Kate sarebbe un segreto anche perché la Royal Family non ha fatto trapelare nulla di ufficiale.

Sembra che William e Kate abbiano svelato la notizia solo alla famiglia e agli amici più cari, ma a quanto pare il candore dei bambini non lascia spazio a notizie nascoste.

La notizia potrebbe essere vera, anche perché spesso Kate ha dichiarato in passato che per lei la famiglia perfetta è quella composta da quattro figli, due maschi e due femmine.

Infatti, da sempre Kate avrebbe voluto una famiglia numerosa, tanto è vero che una fonte disse a US Weekly che la Duchessa di Cambridge desiderava un quarto figlio.

Che questo desiderio stia per diventare realtà? Questo non lo sappiamo per certo, perché al momento si tratta solo di rumors e gossip in merito alla coppia reale.

Kate e William e l’estate tra una residenza e l’altra

Una notizia sconvolgente quella della presunta gravidanza di Kate, che per ora resta nascosta.

In questi giorni, tra l’altro, i Duchi di Cambridge sono impegnati con un trasloco in un’altra residenza estiva, al bellissimo Adelaide Cottage, che si trova nel parco stupendo del Castello di Windsor, residenza della Regina Elisabetta II.

È tutto pronto alla nuova residenza reale per l’arrivo della famiglia di William e Kate: i giocattoli dei bambini sono già al loro posto, le camere dei Duchi sono prontissime, manca solo la Royal Family al completo.

Con loro non ci sarà personale, ma solo i figli, infatti la casa reale ha solo quattro stanze da letto, perfetta per il loro nucleo familiare che ha intenzione di trascorrere del tempo rilassante in campagna.

Inoltre, il cottage è vicinissimo a piedi alla residenza della Regina, che ha 96 anni e problemi di mobilità. In questo modo, William e Kate con i loro bambini potranno raggiungere agevolmente il palazzo, per trascorrere del tempo di qualità con la sovrana.