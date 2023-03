By

Dopo l’enorme successo dell’edizione 2022 a Torino, torna l’Eurovision Song Contest 2023 stavolta a Liverpool trasmesso dalla BBC. Ecco dove e quando potremo vedere le serate in Italia.

Il secondo appuntamento musicale più seguito nel nostro Paese negli ultimi anni è sicuramente l’Eurovision Song Contest: l’anno scorso l’edizione 2022 si è svolta a Torino, con un grandissimo successo.

Dopo la vittoria dell’Ucraina lo scorso anno, quest’anno il Regno Unito ospiterà la competizione musicale al posto del Paese attualmente in guerra, con 37 paesi in gara. Ecco dove saranno trasmesse le tre serate in Italia.

L’Eurovision Song Contest 2023 sta arrivando: ecco dove sarà trasmesso

La BBC quest’anno trasmetterà la 67°edizione dell’Eurovision Song Contest, che si prenderà il compito al posto dell’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione.

Il Paese, infatti, è impossibilitato a ospitare l’evento musicale, a causa del conflitto attualmente in atto contro la Russia.

Liverpool è la città in cui si terrà l’Eurovision, con 37 paesi in gara con le canzoni, che si contenderanno le semifinali per arrivare alla finalissima.

Insieme alle 6 dei paesi valutati come “big”, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, ne arriveranno altre 20 che si contenderanno il titolo di vincitore.

L’anno scorso è toccato alla Kalush Orchestra, che con il brano Stefania ha portato l’Ucraina al primo posto del podio.

Le tre serate più importanti del contest si terranno il 9, l’11 e il 13 maggio 2023 e verranno trasmesse in prima serata su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play, come ha annunciato oggi la Rai.

Chi presenterà lo show e i cantanti che vedremo sul palco

A presentare l’Eurovision Song Contest 2023 saranno l’attrice Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon, inglese, e Jula Sanina, cantante ucraina.

Come ben sappiamo, l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023, con il brano Due vite, già disco di platino.

Il cantante, in merito alla sua partecipazione, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di essere a Liverpool e sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire, voglio portare su quel palco tutto me stesso”

Per la Spagna, invece, gareggierà Blanca Paloma, con il brano Eaea, mentre per la Francia La Zarra, cantante che ha già scalato le vette delle classifiche con le sue hit.

Il Regno Unito, invece, parteciperà in casa con Mae Muller, che presenterà il brano I wrote a song, già un grande successo nel Paese britannico.

La Repubblica di San Marino verrà, poi, rappresentata dai Piqued Jacks, mentre Alessandra Mele rappresenterà la Norvegia, Paese in cui si è trasferita da Savona dopo gli studi.

Un parterre pieno di grandi voci, che si contenderà il titolo di 67esimo vincitore dell’Eurovision Song Contest. Appuntamento, quindi, a maggio, quando lo show aprirà il sipario sulle note delle canzoni di tutta Europa.