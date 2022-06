Airports Council International Europe ha annunciato i vincitori dei suoi Best Airport Awards 2022: si tratta dello scalo di Fiumicino.

ACI Europe ha individuato lo scalo di Fiumicino come il migliore d’Europa: l’aeroporto romano, dunque, ottiene lo Europe Best Airport Award 2022. Un grande risultato per la struttura che sta riprendendo tutte le sue attività a pieno ritmo dopo lo stop e le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, nel pieno rispetto della sostenibilità.

Fiumicino è il miglior aeroporto d’Europa: è vincitore dello Europe Best Airport Award 2022

Fiumicino miglior aeroporto d’Europa per ACI Europe nella categoria oltre 40 milioni di passeggeri. Il riconoscimento riguarda la sua posizione di leadership tra gli hub del continente. Roma Fiumicino ha aperto anche un nuovo APOC e una nuova struttura SAF, imponendosi come primo aeroporto italiano ad offrire tale servizio.

L’hub romano è anche leader in termini di sostenibilità, essendo il primo aeroporto europeo a raggiungere il livello 4+ del programma Airport Carbon Accreditation. Anche l’iGA Istanbul Grand Airport, in Turchia, è stato molto elogiato in tal senso.

Il premio per la categoria “sotto i cinque milioni di passeggeri” è andato sia all’aeroporto di La Palma, Isole Canarie. Lo stesso vale per l’aeroporto di Torino, per la sua forte ripresa dopo l’emergenza sanitaria e il suo impegno verso la sostenibilità.

Nella cateogira 5-10 milioni di passeggeri il premio è andato all’aeroporto di Valencia, in Spagna. La giuria ha evidenziato – in particolare – le significative operazioni messe in atto per far fronte alle misure pandemiche, compreso il traffico merci e i voli sanitari. Anche l’aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi, è stato molto apprezzato in questa categoria.

Gli altri aeroporti premiati

Nella categoria 10-25 milioni di passeggeri, il premio è stato assegnato all’aeroporto di Porto, in Portogallo, in quanto la struttura è riuscita a riprendersi dopo le restrizioni pandemiche, ma non solo: ha dimostrato di avere a cuore i cambiamenti climatici con iniziative volte a tutelare l’ambiente, come la raccolta dell’acqua piovana e la raccolta di rifiuti organici.

Nella categoria 25-40 milioni di passeggeri, il vincitore è stato l’aeroporto internazionale di Vienna, in Austria. L’aeroporto di Vienna – inoltre – prevede di diventare carbon neutral entro il 2023. Anche l’aeroporto di Atene, in Grecia, è stato molto apprezzato in questa categoria.