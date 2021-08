eToro: servizi, asset e recensioni sul broker del momento

Il popolare broker di trading online eToro continua ad investire sulle criptovalute, mettendo a disposizione dei suoi clienti nuovi servizi per diversificare e operare sui crypto token in modo ottimale.

L’ultimo prodotto della fintech israeliana è DeFi Copy Portfolio, un portafoglio tematico di asset legati alla finanza decentralizzata in ambito criptovalutario, uno strumento pensato per chi vuole differenziare e investire nel lungo termine.

D’altronde l’azienda recentemente aveva anche ampliato l’offerta di criptovalute su cui investire, sia direttamente acquistando le monete digitali attraverso l’exchange avanzato di eToro, sia tramite il trading CFD per speculare sulle oscillazioni delle quotazioni dei crypto token.

Allo stesso tempo, il broker offre tantissimi servizi per i trader principianti ed esperti, con un’ampia scelta di asset, strumenti evoluti per l’analisi finanziaria e una moderna piattaforma multi-asset disponibile anche come app per smartphone e tablet.

I motivi del successo di eToro nel trading online secondo gli esperti

Il successo di eToro è dovuto a diversi aspetti secondo gli esperti, a partire da funzionalità come il copy trading molto gettonate dagli investitori neofiti. Con questa opzione è possibile guardare gli investimenti degli altri clienti del broker europeo, scegliendo se replicare le posizioni dei trader in modo automatico e gratuito, selezionando le strategie con le migliori performance storiche. Inoltre è possibile investire in azioni e ETF senza pagare commissioni di negoziazione, di fatto operando in borsa su questi asset gratuitamente.

Come si evince dalle recensioni eToro realizzate da esperti del settore, come per esempio gli specialisti di Finaria, la piattaforma garantisce anche elevati standard di sicurezza. Essa, infatti, possiede la licenza CySEC che la autorizza ad offrire servizi finanziari in Europa, in più dispone dell’abilitazione da parte della FCA inglese e dell’Autorità australiana ASIC. eToro è vigilato dalla Consob in Italia, dunque è autorizzato ad operare nel nostro Paese e può fornire servizi d’investimento per gli utenti italiani in modo legale e trasparente.

Il deposito minimo è abbastanza accessibile, tuttavia non è basso come quello proposto da altri broker regolamentati, ad ogni modo rimane comunque contenuto e assicura a tutti di poter aprire un conto e cominciare a fare trading online con eToro. Senza dubbio è apprezzabile il conto demo gratuito messo a disposizione dal broker, uno strumento moderno e intuitivo per fare pratica in sicurezza, provare i servizi della piattaforma elettronica proprietaria e migliorare le proprie conoscenze senza rischi.

Per quanto riguarda gli asset su cui investire eToro propone una vasta gamma di azioni della borsa USA, mentre per il mercato europeo e asiatico l’offerta è meno ampia ma in crescita, con un discorso analogo per gli ETF. Numerosa invece il catalogo di materie prime, criptovalute, indici e valute Forex su cui fare trading CFD, con spread bassi sugli eseguiti che rendono gli investimenti sostenibili nel lungo termine. Da migliorare invece secondo gli esperti il conto gestibile appena in dollari, con una commissione di 5$ sui prelievi abbastanza alta rispetto agli standard del settore.

Perché eToro è un broker adatto ai trader alle prime armi?

La scelta del broker più adatto è una decisione delicata per gli investitori principianti, mentre i trader più esperti conoscono già le principali proposte disponibili e sono in grado di orientarsi in maniera più agile nella selezione dell’intermediario giusto.

Sicuramente eToro viene indicato come uno dei migliori broker del momento per cominciare con il trading online, in quanto l’operatore offre un elevato livello di sicurezza, una piattaforma user-friendly, una moderna app per il trading mobile e servizi utili per i trader neofiti come il copy trading.

Inoltre mette a disposizione altri servizi convenienti per un trader alle prime armi, come i CopyPortfolios per diversificare gli investimenti e minimizzare il rischio, i segnali di trading ottenibili con il social trading e un blog molto seguito per ricevere indicazioni sui mercati finanziari e il contesto macroeconomico. Allo stesso modo, il conto demo di eToro è uno strumento consigliato per iniziare a investire online, usufruendo di tutti gli strumenti per l’analisi tecnica del broker e della funzionalità copy trading integrata anche nel conto dimostrativo.

Ovviamente la scelta del broker deve essere presa con attenzione e in modo personale, valutando in maniera accurata quali sono le proprie esigenze per individuare la proposta più in linea con il tipo di investimenti da realizzare, il proprio livello di conoscenze e la disponibilità economica. In questo caso specifico eToro è un broker serio, affidabile e regolamentato, come dimostra l’enorme successo ottenuto in oltre 13 anni di attività, perciò rappresenta senz’altro un’opzione da considerare per iniziare con il trading online oggi.