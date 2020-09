Esports, Ferrari alla ricerca di un nuovo pilota

La prima fase della “Ferrari Hublot Esports Series” è iniziata domenica scorsa con tutti i cittadini europei maggiorenni che possono partecipare all’evento. Il vincitore entrerà di diritto nella FDA Hublot Esports Team, insieme al campione in carica del campionato piloti di F1 Esports Series, David Tonizza, e al sim racer Enzo Bonito.

Continua a leggere

Continua a leggere

Nella gara disputatasi sul circuito di Spa-Francorchamps, valida per gli Knockout Rounds AM Series, il dominio del tedesco Jarno Koch è stato netto. Qualfiche perfette, unico a scendere sotto il tetto dei 2:22 a giro. Corsa da manuale, condotta per tutto il tempo in testa, a parte un momentaneo e brevissimo sorpasso a una manciata di secondi dalla partenza.

Ben 13 su 24 gli italiani in gara, con Michael Romagnoli sul terzo gradino del podio, a meno di un secondo di vantaggio da Gianfranco Giglioli, che lo aveva invece preceduto nelle qualifiche. Gli altri due Knockout Rounds di settembre saranno il 20 e il 27, sempre alle 20, con la formula delle qualificazioni aperte dal lunedì al giovedì, per determinare i sei piloti che avanzeranno nel campionato AM.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Badelj della Lazio al Genoa

Le dirette delle gare sono commentate e animate da Nicki Shields, già conosciuta grazie a Fia Formula E-Championship, e da Paul Jeffrey, giornalista esperto di sim racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.