La cantautrice e attrice Annalisa Scarrone, meglio conosciuta come Annalisa, esce con il nuovo album “Nuda“. Il debutto era fissato per questo marzo, ma a causa dell’emergenza Coronavirus era poi stato posticipato.

Con quest’album dal titolo audace, la cantautrice ligure ha voluto mettersi “a nudo dal punto di vista umano, ma anche da quello artistico”, le sue parole.

Per stessa ammissione di Annalisa, l’intento è “togliere filtri e orpelli, per far arrivare altro, nel bene e nel male, perché ormai siamo abituati a far arrivare solo la parte migliore di noi che però non è l’unica“.

L’obiettivo dell’ex allieva di Amici è quello di dimostrare che “non c’è un’Annalisa privata e un’Annalisa sul palco, sono sempre e solo io. È la mia vita sempre. E anche se in questo modo sei alla mercé del giudizio altrui, lo trovo un bel messaggio di vicinanza con il prossimo“.

Annalisa, nuovo disco e collaborazioni

L’album è composto da 13 brani di cui quattro collaborazioni con diversi cantanti. Il primo è Achille Lauro con “Nuda” (nascere umani diventare animali), segue J-Ax con “Romantica“, Rkomi con “Vento sulla Luna” e infine la cantante Chadia Rodriguez con “Principessa”. La scelta di questi artisti, è per la cantautrice di Savona molto rilevante per sperimentare territori inesplorati. “Ogni duetto approfondisce un lato che l’ospite rappresenta“.

Per tale motivo il duetto con Chadia Rodriguez è stato fondamentale. Per Annalisa, infatti, la giovanissima trapper di Almeria è il simbolo dell’emancipazione e della rivalsa femminile.

In occasione del debutto del suo nuovo disco, Annalisa afferma di non sentirsi ostacolata dall’essere una donna cantautrice, ma che ci vuole un certo impegno per poter essere più credibile. “Colpa di un retaggio culturale duro a morire”, sostiene per poi aggiungere che “è importante continuare a parlarne“.

In merito alla collaborazione con J-Ax, la cantante dice di vederlo come un essere che va oltre agli stereotipi e le convenzioni. Achille Lauro esprime il gioco e la follia in musica, mentre il rapper milanese Rkomi la gentilezza della scrittura anche negli argomenti più pesanti.