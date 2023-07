A Roccarainola, un paesino di circa seimila abitanti in provincia di Napoli, è esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio. Attualmente non si hanno notizie rispetto alle cause dell’esplosione.

Il boato dell’esplosione è stato avvertito anche nei paesi limitrofi. Secondo le prime stime non ci sarebbero feriti, però potrebbe esserci una vittima.

L’esplosione all’interno della fabbrica a Roccarainola in provincia di Napoli

Attualmente, sono in corso le indagini per capire le cause che hanno portato allo scoppio. Secondo i primi aggiornamenti, non ci dovrebbero essere feriti. Ma pare che un operaio risulti scomparso e si ipotizza che potrebbe esserci una vittima.

Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco. La fabbrica si trovava all’interno di un’area isolata.