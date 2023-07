Una notizia sorprendente, quella che arriva direttamente da Mediaset: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 dal prossimo autunno. Stando alla nota di Cologno Monzese, la decisione sarebbe stata presa di comune accordo, e ora Canale 5 e la conduttrice valuteranno assieme nuovi progetti editoriali. Il contratto di “Carmelita” scade tuttavia a dicembre 2023, e non è detto che venga riconfermato, qualora non ci fosse un programma per lei, come già successo nel caso di Alessia Marcuzzi ancora due anni fa. Si chiude così un’era televisiva, che l’aveva vista protagonista pressoché totale degli ultimi anni. Dagli ultimi rumor, pare che a sostituirla sarà Myrta Merlino, di recente emigrata da La7.

Finisce un’era televisiva: Mediaset ha annunciato che dal prossimo autunno Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. La conduttrice era la padrona di casa del contenitore da 15 anni e con l’azienda di Cologno Monzese starebbe valutando eventuali altri progetti editoriali. Il suo contratto è tuttavia in scadenza a dicembre 2023, e non è detto che venga rinnovato. Il Biscione ha voluto ringraziare nella nota D’Urso per aver condotto il programma per tutto questo tempo con professionalità e serietà. Si chiude così, con una decisione presa di “comune accordo”, stando a quanto scritto, la conduzione di “Carmelita” della trasmissione, che era iniziata nell’ormai lontano 2008. È l’ennesimo grande cambiamento di questi giorni che precedono le presentazioni ufficiali dei palinsesti 2023/2024. Il suo posto dovrebbe essere preso, stando a Davide Maggio, da Myrta Merlino.

Barbara D’Urso, addio a Pomeriggio 5: l’annuncio di Mediaset

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5: pochi minuti fa è arrivata la conferma direttamente da Mediaset che ha rilasciato una nota salutando e ringraziando la conduttrice per l’eccellente lavoro svolto in questi anni. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete” si legge nel comunicato.

“Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali” si legge poi nel messaggio rilasciato dall’azienda di Cologno Monzese. Stando a quanto riferito dal portale DavideMaggio.it, a sostituirla sarà la giornalista Myrta Merlino, che di recente ha annunciato il suo addio a La7, la rete di Urbano Cairo.

Questo addio si inserisce nel cambio di rotta che sta mettendo in pratica Mediaset da un paio di anni a questa parte, ovvero la ricerca di maggiore sobrietà rispetto al passato. Merlino, dopo alcune esperienze sulla carta stampata e in Rai, dal 2009 è entrata a far parte della squadra di La7. A partire dal 2011 ha iniziato a condurre L’aria che tira, di cui è anche autrice, che dai 23 minuti iniziali, con il passare degli anni si è trasformato in un talk show pomeridiano della durata di due ore e mezza circa.

Un suo passaggio a Mediaset era nell’aria, ma in tanti pensavano che si sarebbe occupata di un programma, Mambo, su Rete4. Invece, stando alle anticipazioni, sarà lei a condurre il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset.