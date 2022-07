Eros Ramazzotti parla di Michelle Hunziker: “Voglio vederla felice”

Eros Ramazzotti, cantante da ben 70 milioni di dischi venduti, ha parlato ancora una volta di Michelle Hunziker, sua storica ex, con la quale ha un rapporto stupendo. Ecco cosa ha raccontato.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più belle degli anni ’90: un matrimonio stupendo, una complicità unica che, purtroppo tra alti e bassi, ha avuto una fine.

In molti hanno sperato un ritorno, soprattutto negli ultimi anni in cui i due sembrano molto vicini, ma il cantante spiega la situazione raccontando del loro affetto rinnovato e dei desideri che lui ha per la showgirl.

Eros Ramazzotti sull’amore per Michelle Hunziker, parole bellissime

Sono passati tredici anni dal divorzio di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, una coppia dello show business che non si dimentica.

Dopo undici anni di matrimonio, durante il quale hanno dato alla luce Aurora, la loro preziosa figlia, Eros e Michelle decisero di lasciarsi, ma tra loro qualche scintilla resta sempre.

Lo abbiamo visto durante la trasmissione di questa primavere “Michelle Impossible”, in cui c’è stata la reunion che tutti aspettavamo: Eros ha dedicato “Più bella cosa” all’ex moglie, mostrando ancora una grandissima complicità.

In un’intervista recente con il Corriere della Sera, invece, Eros Ramazzotti ha voluto spiegare cosa c’è davvero tra lui e Michelle, che ultimamente ha partecipato insieme ad Aurora al video del nuovo singolo di Eros.

Secondo Ramazzotti, lui e Michelle hanno dimostrato che anche se l’amore finisce l’affetto resta sempre. Lui desidera solo che l’ex moglie sia felice, come lei per lui, e ha deciso di coinvolgerla nel suo ultimo video, “Ama”, insieme ad Aurora proprio per dimostrare quanto la loro famiglia sia unita.

Sulla sua canzone dice:“La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare”. Un inno a quell’amore che ancora tra lui e Michelle vive, anche se ha mutato forma.

Eros Ramazzotti e la sua carriera: dei record indescrivibili

Da decenni, precisamente dal 1985, Eros Ramazzotti è sulla scena musicale internazionale: un mix di grandissimi successi, che però il cantante si è dovuto conquistare.

Sempre nell’intervista con Corriere, il cantante rimarca il fatto che sì, è vero che ha venduto 70 milioni di dischi nel mondo, ha per farlo ha dovuto viaggiare tantissimo facendo concerti ovunque all’estero.

Da quel lontano ’85 non si è fermato mai, una fatica non indifferente per lui, anche per la sua famiglia: “Ma è quello che ti dicevo sulla fatica, la determinazione, la voglia di farcela”.

Un grandissimo artista che, dalle sue parole, dimostra anche di essere una bellissima e sensibile persona, che con gli anni ha capito quali sono i veri valori.