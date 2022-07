Eros Ramazzotti, altro che Michelle: è lei la mora che gli ha rubato il cuore | FOTO

Eros Ramazzotti catturato in pieno con una bellissima donna mora? Ma chi sarà? Alla faccia della bellissima Michelle Hunziker. Ecco chi è lei.

Mykonos e una bellissima, ma misteriosa donna? Eros Ramazzotti si rilassa sulle bellissime coste greche in attesa di partire per il suo tour mondiale, ma è in compagnia di qualcuno.

O meglio: di qualcuna, che pare non essere la stessa donna con la quale era stato beccato circa un anno fa nello stesso luogo.

Una nova fiamma per Eros Ramazzotti?

Pare che la donna protagonista dei gossip sia una vaga ombra sulla quale non si riesce a fare luce. Il mistero la avvolge in tutto e per tutto ed i titoli del web non fanno che parlarne.

Le foto sono chiare: effusioni, massaggi, presunti baci, ma chi è lei? Sembra che il mistero non possa esser risolto. Di lei infatti abbiamo solo foto.

Foto nelle quali lei compare bellissima in tutto il suo fascino da vacanza, spensierata e felice con il nostro caro Eros che ricordiamo tutti l’anno scorso abbia portato un’altra donna sulla bellissima isola greca.

Che sia una sorta di rituale prima dei tour mondiali? La donna dell’anno scorso si vocifera fosse un’amica, infatti. Il nome della ragazza è Marta Delogu, classe 1999, di Sassari, studentessa al Centro Nazionale di Cinematografia di Roma, trasferitasi nella grande città proprio per studiare.

Della mora misteriosa del 2022, invece, non si hanno notizie se non fosse che sembra che i due non si facciano problemi e non scappino dalle videocamere, come nel caso di Chi che li ha colti in momenti teneri in giro per tutta la bellissima isola greca, nei locali, sulle spiagge e nella villa.

Michelle Hunziker arrabbiata per la vicinanza dei due?

Sembra che la biondissima e bellissima conduttrice, sia troppo impegnata a godersi la pizza di Briatore, piuttosto che pensare alle voci che si fanno sempre più rumorose attorno allavacanza del suo ex compagno.

La conduttrice, infatti, durante la cena in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti e dell’amico Tommaso Zorzi lascia ad Instagram il compito di far sapere a tutti il suo parere sulla pizza del famosissimo imprenditore.

Le papille di Michelle urlano di gioia e parlano da sé: “Buona?”, domanda Aurora alla mamma nel video postato sulle stories di Instagram. La risposta di Michelle tarda solo di qualche secondo ad arrivare, prima che esordisca con: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”.

E così, mentre l’ex è soggetto di vociare su di sé e sulla sua nuova amica a Mykonos, la Hunziker si gode la sua fetta di paradiso nella grande Metropoli di Milano, stando ben lontana dalla storia tra i due.